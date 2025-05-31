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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

«Игра Путина скоро закончится». Заявления сенаторов в Киеве

00:05 1727

Американский сенатор Линдси Грэм после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, выступая для прессы, рассказал, что законопроект об ужесточении санкций против России за ее отказ от прекращения огня может быть рассмотрен в Конгрессе США уже на следующей неделе.

Грэм заявил, что есть конгрессмены, которые готовы к продвижению этого законопроекта.

Он напомнил слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что следующие две недели будут иметь решающее значение. По словам сенатора, он не видит в предстоящей встрече в Стамбуле мирных намерений со стороны России. «Когда эти две недели пройдут, всем станет ясно, что Россия играет за счет мира, не только США. Мы изменим эти правила игры для России», – сказал республиканец и добавил, что «игра Путина скоро закончится».

Сенатор отметил, что новые санкции больно ударят по России, а также изменят ситуацию для Китая, который покупает российские энергоресурсы. В рамках новых санкций предлагается ввести 500-процентные пошлины на товары из стран, которые продолжают импортировать энергоресурсы из РФ.

В свою очередь, сенатор Ричард Блюменталь также подтвердил план американских законодателей относительно 500-процентных пошлин. По его словам, ответ Сената США будет четким и однозначным. «Пошлины в 500% против всех, кто покупает российскую нефть, бензин или нефтехимию», – заявил законодатель.

Сенатор выразил восхищение европейскими союзниками, которые призвали США к ужесточению санкций против страны-агрессора. Он также призвал Вашингтон предоставить Украине больше систем ПВО Patriot, артиллерии и самолетов. Он отметил, что необходимы конкретные действия, а не только риторика.

Президент Украины поблагодарил Грэма и Блюменталя за продвижение законопроекта о новых санкциях против России и отметил, что этот документ поддерживают уже 82 сенатора.

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