Азербайджанские военные отказались обучаться в Казахстане на русском языке

Азербайджанские военнослужащие изъявили желание проходить обучение на казахском языке. Об этом заявил начальник Национального университета обороны Республики Казахстан генерал-майор Аскар Мустабеков.

«В Азербайджане они проходят обучение на азербайджанском, турецком или английском языках. В связи с этим они изъявили желание проходить курсы обучения в нашем университете на казахском языке», — сказал Аскар Мустабеков.

По его словам, с 1 сентября в университете будут открыты курсы казахского языка. «Они сперва будут обучаться казахскому языку. Курсы будут длиться 9 месяцев», — заметил он.

Мустабеков также отметил, что программы будут созданы по аналогии курсов русского языка в университете. «Офицеры Китая, Франции и Индии изучают в университете русский язык, после проходят обучение», — сказал он.

Напомним, в настоящее время в Национальном университете обороны Казахстана проходят обучение военнослужащие из стран ОДКБ, которым военное дело преподают на русском языке.