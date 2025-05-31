SOCAR покупает завод семьи Бракетти-Перетти

Банк Intesa Sanpaolo, один из крупнейших финансовых институтов Италии, выразил готовность предоставить Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) кредит на приобретение частной нефтеперерабатывающей компании Italiana Petroli (IP), принадлежащей семье Бракетти-Перетти.
Как стало известно редакции haqqin.az из информированного источника, речь идет о поддержке возможной сделки в случае победы SOCAR в международном тендере на покупку IP.
По информации источника, в декабре 2024 года между SOCAR и Intesa Sanpaolo было подписано соглашение о привлечении финансовых ресурсов для приобретения ряда зарубежных активов. Переговоры проходили в Милане, где стороны достигли договоренности о принципиальной поддержке SOCAR в предстоящих международных сделках. В случае успеха в тендере на покупку активов IP, итальянский банк окажет SOCAR финансовую поддержку в оформлении и реализации сделки. По предварительным оценкам, стоимость потенциальной сделки может превысить 3 миллиарда долларов.
Согласно доступной информации, сильным конкурентом SOCAR в борьбе за актив IP является Gunvor - одна из крупнейших международных торговых компаний, обладающая значительным опытом в нефтегазовой отрасли. Шансы еще одного участника тендера, компании Bin Butti Group из Объединенных Арабских Эмиратов, оцениваются ниже ввиду ограниченного опыта и ресурсов по сравнению с двумя другими претендентами на победу.
Источник haqqin.az также отметил, что SOCAR пользуется определенной поддержкой со стороны итальянских финансовых структур. Ранее ряд банков и инвестиционных компаний Италии проявляли интерес к долговым инструментам, выпускаемым азербайджанской госкомпанией. В частности, SOCAR в настоящее время имеет в обращении еврооблигации на сумму 750 миллионов долларов США с годовой доходностью 6,95 процента и сроком погашения 18 марта 2030 года. Эти ценные бумаги были размещены на международных фондовых площадках и считаются многими инвесторами перспективным инструментом для долгосрочного вложения.
Компания Italiana Petroli, которую SOCAR рассчитывает приобрести, представляет собой мощный нефтеперерабатывающий актив с потенциальной переработкой до 200 тысяч баррелей нефти в сутки. Что делает IP одним из стратегически важных активов для выхода SOCAR на рынок переработки в Южной Европе и увеличения присутствия в Средиземноморском регионе.
Италия традиционно является крупнейшим покупателем азербайджанской нефти. По данным за последние месяцы, эта страна ежемесячно закупает в среднем около миллиона тонн сырья. В апреле текущего года был зафиксирован рекордный показатель поставок — 1,4 миллиона тонн нефти. Столь устойчивый спрос делает Италию ключевым направлением для экспорта нефти из Азербайджана и важным партнером в энергетическом сотрудничестве.
Следует напомнить, что ранее госкомпания SOCAR уже рассматривала возможность выхода на рынок переработки в Италии. В свое время российская компания ЛУКОЙЛ предлагала азербайджанской стороне выкупить у нее нефтеперерабатывающий завод ISAB с мощностью переработки до 320 тысяч баррелей в сутки, расположенный на острове Сицилия. Однако в 2023 году в результате тендера этот актив перешел в собственность консорциума международных трейдинговых компаний, в том числе компании Trafigura.
На сегодняшний день в Италии функционирует одиннадцать нефтеперерабатывающих заводов, суммарная мощность которых составляет около 1,7 миллиона баррелей нефти в сутки.
Приобретение IP позволило бы SOCAR занять заметную позицию в этой стратегической отрасли, расширив не только географию присутствия, но и перечень своих промышленных возможностей в Европе.