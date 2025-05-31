SOCAR покупает завод семьи Бракетти-Перетти

Как стало известно редакции haqqin.az из информированного источника, речь идет о поддержке возможной сделки в случае победы SOCAR в международном тендере на покупку IP.

По информации источника, в декабре 2024 года между SOCAR и Intesa Sanpaolo было подписано соглашение о привлечении финансовых ресурсов для приобретения ряда зарубежных активов. Переговоры проходили в Милане, где стороны достигли договоренности о принципиальной поддержке SOCAR в предстоящих международных сделках. В случае успеха в тендере на покупку активов IP, итальянский банк окажет SOCAR финансовую поддержку в оформлении и реализации сделки. По предварительным оценкам, стоимость потенциальной сделки может превысить 3 миллиарда долларов.

Согласно доступной информации, сильным конкурентом SOCAR в борьбе за актив IP является Gunvor - одна из крупнейших международных торговых компаний, обладающая значительным опытом в нефтегазовой отрасли. Шансы еще одного участника тендера, компании Bin Butti Group из Объединенных Арабских Эмиратов, оцениваются ниже ввиду ограниченного опыта и ресурсов по сравнению с двумя другими претендентами на победу.

Источник haqqin.az также отметил, что SOCAR пользуется определенной поддержкой со стороны итальянских финансовых структур. Ранее ряд банков и инвестиционных компаний Италии проявляли интерес к долговым инструментам, выпускаемым азербайджанской госкомпанией. В частности, SOCAR в настоящее время имеет в обращении еврооблигации на сумму 750 миллионов долларов США с годовой доходностью 6,95 процента и сроком погашения 18 марта 2030 года. Эти ценные бумаги были размещены на международных фондовых площадках и считаются многими инвесторами перспективным инструментом для долгосрочного вложения.