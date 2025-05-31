USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.2033
Подписаться на уведомления
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
Новость дня
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Израиль ударил по Сирии: есть погибший

01:08 282

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по оружейным складам в районе Латакии на северо-западе Сирии, где хранились противокорабельные ракеты и компоненты зенитных ракет. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар в районе Латакии в Сирии по складам оружия, где хранились противокорабельные ракеты, которые представляли угрозу международной и израильской свободе судоходства. Кроме того, в районе Латакии были атакованы компоненты зенитных ракет», - говорится в заявлении.

Телеканал Syria TV сообщает, что по меньшей мере один мирный житель погиб в результате израильских налетов по району города Джебла, расположенного в провинции Латакия на северо-западе Сирии.

По его информации, самолеты ВВС Израиля продолжают летать в небе над побережьем. Канал сообщает, что целью авианалета по Джебле было место дислокации 107-й бригады сирийской армии.

Трамп ищет пути к Алиеву и Пашиняну
Трамп ищет пути к Алиеву и Пашиняну наш обзор
30 мая 2025, 18:32 3954
Еще один Евразийский форум по поручению Путина. Кто там из Азербайджана?
Еще один Евразийский форум по поручению Путина. Кто там из Азербайджана? наше поле зрения; все еще актуально
30 мая 2025, 16:52 4768
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке все еще актуально
30 мая 2025, 15:56 7164
Бесплатный сыр в мышеловке Трампа
Бесплатный сыр в мышеловке Трампа наша корреспонденция
30 мая 2025, 13:51 2507
Курды упаковывают чемоданы
Курды упаковывают чемоданы наша корреспонденция; все еще актуально
30 мая 2025, 11:52 3850
Кто зарезал президента Федерации муай-тай? Арестован главный тренер сборной Азербайджана
Кто зарезал президента Федерации муай-тай? Арестован главный тренер сборной Азербайджана
30 мая 2025, 20:43 6772
Азербайджанские военные отказались обучаться в Казахстане на русском языке
Азербайджанские военные отказались обучаться в Казахстане на русском языке видео
00:43 1429
Путину на вертолете устроили постановочную «атаку»
Путину на вертолете устроили постановочную «атаку» новые детали
00:21 1416
«Игра Путина скоро закончится». Заявления сенаторов в Киеве
«Игра Путина скоро закончится». Заявления сенаторов в Киеве
00:05 1728
Эрдоган рассказал об ожиданиях от переговоров в Стамбуле
Эрдоган рассказал об ожиданиях от переговоров в Стамбуле
30 мая 2025, 23:34 931
«Упрямый Путин и упрямый Зеленский». Трамп очень удивлен
«Упрямый Путин и упрямый Зеленский». Трамп очень удивлен
30 мая 2025, 23:22 1736

ЭТО ВАЖНО

Трамп ищет пути к Алиеву и Пашиняну
Трамп ищет пути к Алиеву и Пашиняну наш обзор
30 мая 2025, 18:32 3954
Еще один Евразийский форум по поручению Путина. Кто там из Азербайджана?
Еще один Евразийский форум по поручению Путина. Кто там из Азербайджана? наше поле зрения; все еще актуально
30 мая 2025, 16:52 4768
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке все еще актуально
30 мая 2025, 15:56 7164
Бесплатный сыр в мышеловке Трампа
Бесплатный сыр в мышеловке Трампа наша корреспонденция
30 мая 2025, 13:51 2507
Курды упаковывают чемоданы
Курды упаковывают чемоданы наша корреспонденция; все еще актуально
30 мая 2025, 11:52 3850
Кто зарезал президента Федерации муай-тай? Арестован главный тренер сборной Азербайджана
Кто зарезал президента Федерации муай-тай? Арестован главный тренер сборной Азербайджана
30 мая 2025, 20:43 6772
Азербайджанские военные отказались обучаться в Казахстане на русском языке
Азербайджанские военные отказались обучаться в Казахстане на русском языке видео
00:43 1429
Путину на вертолете устроили постановочную «атаку»
Путину на вертолете устроили постановочную «атаку» новые детали
00:21 1416
«Игра Путина скоро закончится». Заявления сенаторов в Киеве
«Игра Путина скоро закончится». Заявления сенаторов в Киеве
00:05 1728
Эрдоган рассказал об ожиданиях от переговоров в Стамбуле
Эрдоган рассказал об ожиданиях от переговоров в Стамбуле
30 мая 2025, 23:34 931
«Упрямый Путин и упрямый Зеленский». Трамп очень удивлен
«Упрямый Путин и упрямый Зеленский». Трамп очень удивлен
30 мая 2025, 23:22 1736
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться