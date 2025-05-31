Израиль ударил по Сирии: есть погибший

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по оружейным складам в районе Латакии на северо-западе Сирии, где хранились противокорабельные ракеты и компоненты зенитных ракет. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар в районе Латакии в Сирии по складам оружия, где хранились противокорабельные ракеты, которые представляли угрозу международной и израильской свободе судоходства. Кроме того, в районе Латакии были атакованы компоненты зенитных ракет», - говорится в заявлении.

Телеканал Syria TV сообщает, что по меньшей мере один мирный житель погиб в результате израильских налетов по району города Джебла, расположенного в провинции Латакия на северо-западе Сирии.

По его информации, самолеты ВВС Израиля продолжают летать в небе над побережьем. Канал сообщает, что целью авианалета по Джебле было место дислокации 107-й бригады сирийской армии.