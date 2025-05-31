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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
Новость дня
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Маска обвинили в употреблении наркотиков

01:16 424

Илон Маск гораздо активнее, чем считалось ранее, принимал наркотики, в том числе в ходе предвыборной кампании Трампа, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Из-за зависимости у 53-летнего бизнесмена возникли проблемы со здоровьем, он стал агрессивнее, его настроение резко менялось, а сам он стал зациклен на том, чтобы иметь больше детей.

Маск говорил окружению, что принимает так много кетамина, что это влияет на его мочевой пузырь. По словам источников NYT, Маск порой принимал кетамин ежедневно, смешивая его с другими наркотиками, а также употреблял экстази и психоделические грибы на частных вечеринках.

Бизнесмен говорил ранее, что кетамин прописали врачи от депрессии, и отрицал информацию об увлечении запрещенными веществами: «Если принять слишком много кетамина, невозможно будет выполнять свою работу. У меня много работы». Этот препарат может вызывать диссоциацию, а хроническое употребление грозит привести к зависимости, а также к болям и проблемам с контролем мочевого пузыря.

В России кетамин внесен в список наркотических средств и психотропных веществ. Власти называют наркотики одной из угроз для безопасности страны.

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