Трамп решил сохранить роль США в командовании войсками НАТО

Дональд Трамп планирует сохранить американского генерала во главе Объединенных вооруженных сил НАТО (ОВС) в Европе, несмотря на то, что Вашингтон подталкивает европейских союзников взять на себя больше ответственности за свою безопасность. Об этом пишет Reuters со ссылкой на трех американских и одного западного чиновника и источник в НАТО.

О своем решении Трамп, по словам одного из собеседников Reuters, сам сообщил в частном порядке генеральному секретарю НАТО Марку Рютте. Это решение «успокоит европейских союзников» и некоторых республиканцев, опасающихся, что категоричные высказывания Вашингтона могут означать быстрое сокращение военного лидерства США в альянсе, пишет Reuters.

Сейчас пост главнокомандующего ОВС НАТО в Европе занимает Кристофер Каволи. Американские чиновники называют следующим ожидаемым кандидатом генерал-лейтенанта военно-воздушных сил Алексуса Гринкевича, который занимает должность директора по операциям в Объединенном штабе Вооруженных сил США. Пост главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, как отмечает Reuters, занимался американскими генералами с момента его создания после Второй мировой войны.

Тем не менее, говорят чиновники, предупреждения Белого дома о том, что администрации Трампа необходимо переключить внимание на Азию и внутреннюю безопасность, искренни. Администрация Трампа также обсуждала возможное сокращение американских войск в Европе (сейчас там размещено около 80 тысяч военнослужащих), но никаких решений еще не принято.