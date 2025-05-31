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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Трамп решил сохранить роль США в командовании войсками НАТО

01:33 165

Дональд Трамп планирует сохранить американского генерала во главе Объединенных вооруженных сил НАТО (ОВС) в Европе, несмотря на то, что Вашингтон подталкивает европейских союзников взять на себя больше ответственности за свою безопасность. Об этом пишет Reuters со ссылкой на трех американских и одного западного чиновника и источник в НАТО.

О своем решении Трамп, по словам одного из собеседников Reuters, сам сообщил в частном порядке генеральному секретарю НАТО Марку Рютте. Это решение «успокоит европейских союзников» и некоторых республиканцев, опасающихся, что категоричные высказывания Вашингтона могут означать быстрое сокращение военного лидерства США в альянсе, пишет Reuters.

Сейчас пост главнокомандующего ОВС НАТО в Европе занимает Кристофер Каволи. Американские чиновники называют следующим ожидаемым кандидатом генерал-лейтенанта военно-воздушных сил Алексуса Гринкевича, который занимает должность директора по операциям в Объединенном штабе Вооруженных сил США. Пост главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, как отмечает Reuters, занимался американскими генералами с момента его создания после Второй мировой войны.

Тем не менее, говорят чиновники, предупреждения Белого дома о том, что администрации Трампа необходимо переключить внимание на Азию и внутреннюю безопасность, искренни. Администрация Трампа также обсуждала возможное сокращение американских войск в Европе (сейчас там размещено около 80 тысяч военнослужащих), но никаких решений еще не принято.

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