Израиль пригрозил уничтожить ХАМАС

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил палестинскому движению ХАМАС уничтожением в случае отказа от предложения, выдвинутого спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом глава оборонного ведомства еврейского государства написал в соцсети Х.

«Перед убийцами ХАМАС стоит выбор: принять условия «сделки Уиткоффа» по освобождению заложников или быть уничтоженными», - отметил он.

Министр добавил, что Армия обороны Израиля продолжает операции в Газе «в полную силу», эвакуируя местное население из зон боевых действий и атакуя участки с воздуха, земли и моря в беспрецедентных масштабах.

«После ликвидации террористов и зачистки территории Армия обороны Израиля устраняет любую угрозу... и остается удерживать это место», - написал глава израильского Минобороны. По его словам, таким образом Израиль «достигнет целей войны», которые состоят в «освобождении всех заложников при одновременном давлении и победе над ХАМАС».