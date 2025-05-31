«Тройственный союз» в новой геополитике

Итак, в Лачине состоялся второй трехсторонний саммит лидеров Азербайджана, Пакистана и Турции, который по мнению наблюдателей, стал не просто демонстрацией политической солидарности, но и прологом к формированию полноценного военно-политического союза. Взаимная поддержка этих стран по ключевым вопросам региональной безопасности, включая Карабах, Кашмир и Северный Кипр, демонстрирует появление общей стратегии и согласованного курса в новой региональной архитектуре.

Новые линии раздела в Евразии Визит в Азербайджан премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа стал частью более широкого турне, последовавшего за новым витком конфликта Пакистана с Индией. Этот кризис вновь разделил крупные геополитические центры: как известно, на стороне Пакистана выступили Китай, Турция, Азербайджан, Иран и Таджикистан, тогда как Индию поддержали США, Россия, Израиль и Франция. Таким образом, линия разграничения между Пакистаном и Индией остается зоной повышенного напряжения, конфликтом интересов ШОС и индо-тихоокеанской стратегии США. В прошлом году Азербайджан подал заявку в ШОС на переход от статуса партнера по диалогу к статусу страны-наблюдателя, а Турция выразила намерение стать полноправным членом этой организации. Эти шаги указывают на стремление к усилению региональной субъектности. Примечательно, что президент Эрдоган объявил о планах Турции, связанных с ШОС в кулуарах саммита НАТО — жест, подчеркивающий растущую поляризацию и формирование альтернативных центров силы. Союз Баку, Анкары и Исламабада может сыграть стабилизирующую роль, в том числе, в рамках ШОС, особенно в вопросе сдерживания эскалации между Пакистаном и Индией. В то же время Москва осознает необходимость взаимодействия с обоими государствами, учитывая их стратегическую роль в функционировании транспортных коридоров и энергетической торговле. Пакистан важен для трансафганских маршрутов и коридора "Север-Юг", тогда как Индия стала одним из ключевых импортеров российской нефти.

Союзы "средних держав": горизонтальная геополитика В глобальном масштабе наблюдается смещение от вертикальной структуры влияния к горизонтальным связям между "средними державами", формирующими новые региональные альянсы. Всё более значимую роль играют такие объединения, как Тюркская группа, D-8 или Организация экономического сотрудничества. Они выстраивают собственные системы расчетов, кооперационные сети, инфраструктурные связи и концепции безопасности, развивая свою независимость от крупных геополитических ядер. В этой связи ось Анкара – Баку – Исламабад (условно BaAnIs) в потенциале может из военно-политического союза трансформироваться в полноценное экономическое объединение. Благо, фундамент для этого, особенно в азербайджано-пакистанском сотрудничестве, уже заложен, а Турция в свою очередь предлагает масштабировать этот опыт. Президент Эрдоган озвучил предложение о формировании совместной повестки по таким направлениям, как торговля, инвестиции, транспорт, энергетика, военно-промышленный комплекс и борьба с терроризмом. На саммите в Лачине обсуждалось также проведение регулярных консультаций между Министерствами иностранных дел и Кабинетами министров трёх стран с целью упрощения торговли, а также стимулирования инвестиций и цифровой трансформации. Скорее всего, к следующему саммиту будет представлен проект рамочного соглашения по этим вопросам. Ведущая роль в координации тройственного взаимодействия, вероятнее всего, останется за Азербайджаном, с учётом его активных инвестиций в Турции и Пакистане.