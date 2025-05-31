Ледник пошел на Блаттен

Вале (Швейцария). Ледник объемом 1,5 миллиона кубических метров откололся и полностью разрушил деревню Блаттен
Джабалия (Палестина). После ночных ударов израильской армии
Мехико (Мексика). Акция протеста профсоюзов против пенсионных реформ
Богота (Колумбия). 48-часовая забастовка профсоюзов в поддержку референдума о пересмотре трудового законодательства страны
Афины (Греция). Забастовка водителей такси с требованием доступа к полосам для общественного транспорта
Роттердам (Нидерланды). Мега-яхта бывшего гендиректора Starbucks Говарда Шульца на пути в Роттердам
Рио-де-Жанейро (Бразилия). Продавец на пляже Ипанема