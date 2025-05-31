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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
Новость дня
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Ледник пошел на Блаттен

объектив haqqin.az
Отдел информации
04:04 474

Вале (Швейцария). Ледник объемом 1,5 миллиона кубических метров откололся и полностью разрушил деревню Блаттен

Джабалия (Палестина). После ночных ударов израильской армии

Мехико (Мексика). Акция протеста профсоюзов против пенсионных реформ

Богота (Колумбия). 48-часовая забастовка профсоюзов в поддержку референдума о пересмотре трудового законодательства страны

Афины (Греция). Забастовка водителей такси с требованием доступа к полосам для общественного транспорта

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Экс-глава МИД Турции в интервью haqqin.az: «Мы с армянами договоримся быстро»
Экс-глава МИД Турции в интервью haqqin.az: «Мы с армянами договоримся быстро»
04:35 458
Новая стратегия: путь к туристу лежит через желудок
Новая стратегия: путь к туристу лежит через желудок
04:15 396
Ледник пошел на Блаттен
Ледник пошел на Блаттен объектив haqqin.az
04:04 475
«Тройственный союз» в новой геополитике
«Тройственный союз» в новой геополитике статья концептуальная
02:05 1153
Кто зарезал президента Федерации муай-тай? Арестован главный тренер сборной Азербайджана
Кто зарезал президента Федерации муай-тай? Арестован главный тренер сборной Азербайджана
30 мая 2025, 20:43 7627
SOCAR покупает завод семьи Бракетти-Перетти
SOCAR покупает завод семьи Бракетти-Перетти эксклюзив
00:59 1891
Трамп ищет пути к Алиеву и Пашиняну
Трамп ищет пути к Алиеву и Пашиняну наш обзор
30 мая 2025, 18:32 4200
Еще один Евразийский форум по поручению Путина. Кто там из Азербайджана?
Еще один Евразийский форум по поручению Путина. Кто там из Азербайджана? наше поле зрения; все еще актуально
30 мая 2025, 16:52 5070
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке все еще актуально
30 мая 2025, 15:56 7808
Бесплатный сыр в мышеловке Трампа
Бесплатный сыр в мышеловке Трампа наша корреспонденция
30 мая 2025, 13:51 2669
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