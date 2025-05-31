Трамп снова поднимает пошлины

Выступая на сталелитейном заводе в штате Пенсильвания, президент США сказал, что этот шаг поможет стимулировать местную сталелитейную промышленность и национальное производство, одновременно снижая зависимость от Китая.

Дональд Трамп также сказал, что 14 млрд долларов будут инвестированы в производство стали в регионе через партнерство между US Steel и японской Nippon Steel.

«Не будет никаких увольнений и никакого аутсорсинга, и каждый американский сталевар скоро получит заслуженную премию в размере 5 тысяч долларов», — сказал Трамп сталеварами под бурные аплодисменты.