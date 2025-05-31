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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
Новость дня
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Трамп снова поднимает пошлины

04:10 324

Выступая на сталелитейном заводе в штате Пенсильвания, президент США сказал, что этот шаг поможет стимулировать местную сталелитейную промышленность и национальное производство, одновременно снижая зависимость от Китая.

Дональд Трамп также сказал, что 14 млрд долларов будут инвестированы в производство стали в регионе через партнерство между US Steel и японской Nippon Steel.

«Не будет никаких увольнений и никакого аутсорсинга, и каждый американский сталевар скоро получит заслуженную премию в размере 5 тысяч долларов», — сказал Трамп сталеварами под бурные аплодисменты.

Большую часть речи он посвятил том, как «спас» US Steel, крупнейшего американского производителя стали, расположенного в Питтсбурге, своими 25-процентными пошлинами на сталь, которые он ввел в 2018 году во время своего первого президентского срока.

Заявление о повышении пошлин на сталь прозвучало на фоне судебного разбирательства по поводу законности некоторых глобальных пошлин Трампа, которые апелляционный суд пока разрешил сохранить. Судебное разбирательство не затрагивает импортные пошлины на сталь и алюминий.

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