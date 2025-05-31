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Новая стратегия: путь к туристу лежит через желудок

Джейхун Наджафов, собкор
04:15 397

Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики (ГАТ) представило журналистскому сообществу стратегический план развития национального гастрономического туризма, призванный интегрировать кулинарное наследие страны в структуру туристической индустрии и усилить международное позиционирование Азербайджана, как регионального гастрономического центра.

Заместитель председателя ГАТ Азада Гусейнова подчеркнула, что за последние три года была проведена масштабная, комплексная работа по трансформации потенциала азербайджанской кухни в конкурентоспособный туристический ресурс.

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В рамках этой деятельности была сформирована команда Национального центра кулинарии, достойно представившая Азербайджан на Всемирной кулинарной олимпиаде, где она завоевала серебряные и бронзовые медали.

На ранее освобождённых территориях, включая Шушу, были организованы специализированные гастрономические мероприятия и круглые столы, направленные на интеграцию кулинарного наследия этих регионов в национальный туристический продукт.

Кроме того, в контексте развития винного туризма были успешно проведены региональные фестивали винограда и вина.

Среди ключевых направлений предстоящей работы Азада Гусейнова обозначила продвижение национальной кухни на международном уровне, развитие кулинарных конкурсов регионального масштаба, расширение международного сотрудничества, организацию визитов в различные регионы страны признанных экспертов в области гастрономии, а также концептуальное продвижение азербайджанской кухни на глобальных выставках, форумах и культурных событиях.

Особое внимание уделяется созданию туристических продуктов под международным брендом, а также научному и культурному исследованию гастрономического потенциала освобождённых территорий.

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Важной составляющей стратегии является также сотрудничество ГАТ с Национальной Академией наук Азербайджана с целью изучения и документирования истории и структуры национальной азербайджанской кухни. Запланирована разработка новой научной концепции эволюции национальной гастрономии, направленной на закрепление её позиций в академическом дискурсе.

Особое внимание уделяется проекту Millidadlar.az — уникальному для региона цифровому гастрономическому порталу. Этот ресурс представляет собой электронную паспортизацию кулинарных образцов и биоразнообразия четырнадцати экономических регионов Азербайджана, основанную на традиционной гастрономической культуре. Портал предоставляет визуализированные данные о правильной цветовой палитре блюд, их геометрии, способах приготовления, наименованиях, рецептуре и других характеристиках.

Сайт будет доступен как на азербайджанском, так и на английском языках, что позволит расширить его аудиторию, включая как отечественных пользователей, так и иностранных исследователей и потенциальных туристов.

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Азада Гусейнова также сообщила, что в условиях отсутствия в стране образовательных программ по гастрономии на уровне бакалавриата, государственное Агентство по туризму планирует разработку соответствующих учебных программ с учетом международных стандартов. Что позволит обеспечить подготовку квалифицированных специалистов в области гастрономии и создать кадровую базу для устойчивого развития отрасли.

В свою очередь, Сакина Аскерова, руководитель отдела гастрономического туризма ГАТ, акцентировала внимание на значении гастрономического маркетинга и информационно-просветительских кампаний для привлечения как иностранных, так и местных туристов. По её словам, ключевыми инструментами в этой работе являются эффективные коммуникации, институциональный подход и системное взаимодействие с национальными и международными экспертами.

В течение ближайших трёх лет планируется проведение глубоких этнографических исследований региональных гастрономических традиций, в том числе, генезиса национальной кухни в контексте фольклорного и культурного многообразия Азербайджана.

Также продолжится работа по формированию пилотных кулинарных групп на базе Бакинской профессиональной школы туризма. Эти группы будут обучаться по программам, соответствующим международным стандартам качества, с тем, чтобы восполнить нехватку высококвалифицированных поваров, способных представлять национальную кухню за рубежом на уровне «гастрономических послов».

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В числе приоритетных задач была также обозначена широкомасштабная рекламная кампания азербайджанской кухни на глобальных информационных платформах. Что, по мнению специалистов, позволит усилить узнаваемость бренда «Азербайджанская кухня» и интегрировать национальные гастрономические традиции в мировой гастротуристический рынок.

Развитие гастрономического туризма напрямую связано с использованием потенциала регионального биоразнообразия. В этой связи планируется активное вовлечение в туристический оборот таких элементов, как пасеки и пчеловодческие хозяйства, которые могут стать привлекательными объектами экологического и аграрного туризма.

Советник председателя ГАТ Кенан Гулузаде сообщил о деятельности Агентства по совершенствованию уровня сервиса в заведениях общественного питания. Несмотря на наличие в стране большого количества ресторанов и кафе, предоставляющих услуги высокого качества, в этой сфере все еще остаётся значительный потенциал для развития. ГАТ планирует активизировать вовлечение объектов общественного питания в проекты гастрономической направленности, в том числе, в преддверии таких международных мероприятий, как III Игры стран СНГ, которые пройдут в этом году в ряде регионов Азербайджана.

Важным направлением остаётся и работа с государственными структурами по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере общественного питания. В качестве одного из примеров успешной практики Кенан Гулузаде привёл подготовку персонала 248 ресторанов Баку и Апшеронского района к приёму гостей накануне климатической конференции COP29. Руководители заведений сами проявляли заинтересованность в повышении квалификации своих сотрудников и активно участвовали в обучающих программах.

По аналогичной схеме будет выстроена работа и в преддверии предстоящих международных мероприятий, что, по мнению Гулузаде, является важным условием продвижения международных стандартов качества обслуживания в туристической отрасли Азербайджанской Республики.

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