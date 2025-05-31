Новая стратегия: путь к туристу лежит через желудок

Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики (ГАТ) представило журналистскому сообществу стратегический план развития национального гастрономического туризма, призванный интегрировать кулинарное наследие страны в структуру туристической индустрии и усилить международное позиционирование Азербайджана, как регионального гастрономического центра. Заместитель председателя ГАТ Азада Гусейнова подчеркнула, что за последние три года была проведена масштабная, комплексная работа по трансформации потенциала азербайджанской кухни в конкурентоспособный туристический ресурс.

В рамках этой деятельности была сформирована команда Национального центра кулинарии, достойно представившая Азербайджан на Всемирной кулинарной олимпиаде, где она завоевала серебряные и бронзовые медали. На ранее освобождённых территориях, включая Шушу, были организованы специализированные гастрономические мероприятия и круглые столы, направленные на интеграцию кулинарного наследия этих регионов в национальный туристический продукт. Кроме того, в контексте развития винного туризма были успешно проведены региональные фестивали винограда и вина. Среди ключевых направлений предстоящей работы Азада Гусейнова обозначила продвижение национальной кухни на международном уровне, развитие кулинарных конкурсов регионального масштаба, расширение международного сотрудничества, организацию визитов в различные регионы страны признанных экспертов в области гастрономии, а также концептуальное продвижение азербайджанской кухни на глобальных выставках, форумах и культурных событиях. Особое внимание уделяется созданию туристических продуктов под международным брендом, а также научному и культурному исследованию гастрономического потенциала освобождённых территорий.

Важной составляющей стратегии является также сотрудничество ГАТ с Национальной Академией наук Азербайджана с целью изучения и документирования истории и структуры национальной азербайджанской кухни. Запланирована разработка новой научной концепции эволюции национальной гастрономии, направленной на закрепление её позиций в академическом дискурсе. Особое внимание уделяется проекту Millidadlar.az — уникальному для региона цифровому гастрономическому порталу. Этот ресурс представляет собой электронную паспортизацию кулинарных образцов и биоразнообразия четырнадцати экономических регионов Азербайджана, основанную на традиционной гастрономической культуре. Портал предоставляет визуализированные данные о правильной цветовой палитре блюд, их геометрии, способах приготовления, наименованиях, рецептуре и других характеристиках. Сайт будет доступен как на азербайджанском, так и на английском языках, что позволит расширить его аудиторию, включая как отечественных пользователей, так и иностранных исследователей и потенциальных туристов.

Азада Гусейнова также сообщила, что в условиях отсутствия в стране образовательных программ по гастрономии на уровне бакалавриата, государственное Агентство по туризму планирует разработку соответствующих учебных программ с учетом международных стандартов. Что позволит обеспечить подготовку квалифицированных специалистов в области гастрономии и создать кадровую базу для устойчивого развития отрасли. В свою очередь, Сакина Аскерова, руководитель отдела гастрономического туризма ГАТ, акцентировала внимание на значении гастрономического маркетинга и информационно-просветительских кампаний для привлечения как иностранных, так и местных туристов. По её словам, ключевыми инструментами в этой работе являются эффективные коммуникации, институциональный подход и системное взаимодействие с национальными и международными экспертами. В течение ближайших трёх лет планируется проведение глубоких этнографических исследований региональных гастрономических традиций, в том числе, генезиса национальной кухни в контексте фольклорного и культурного многообразия Азербайджана. Также продолжится работа по формированию пилотных кулинарных групп на базе Бакинской профессиональной школы туризма. Эти группы будут обучаться по программам, соответствующим международным стандартам качества, с тем, чтобы восполнить нехватку высококвалифицированных поваров, способных представлять национальную кухню за рубежом на уровне «гастрономических послов».