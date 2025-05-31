Великобритания провозгласила Россию главной угрозой

Великобритания назовет Россию насущной угрозой для себя. Об этом сообщает The Guardian, по информации которой подобный вывод будет содержаться в стратегическом обзоре вопросов обороны Соединенного Королевства, который должен быть представлен 2 июня.

В 130-страничном документе будет указано, что Россия, по мнению Лондона, представляет "непосредственную и насущную угрозу" для Великобритании. Согласно газете, отдельного упоминания в документе будет удостоен Китай, но не как угроза, а как "изощренная и затяжная проблема". По информации издания, к Китаю и КНДР будет применяться определение "региональные нарушители".

Также в стратегическом обзоре должно быть указано, что Великобритания столкнулась с "новой эпохой угроз", в которую БПЛА, искусственный интеллект и другие технологические разработки меняют способы ведения боевых действий существеннее, чем происходило когда-либо в истории.

При этом, говорится в статье, в отчете не будет содержаться вывод, что Великобритания уже находится в состоянии войны с Россией из-за угрозы, которую Москва, по утверждению Лондона, представляет в киберсфере.