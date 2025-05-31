Украинские беспилотники бьют по России: жертвы среди мирных граждан

В Рыльске беспилотники попали в два пятиэтажных жилых дома, в одном из них на первом этаже загорелась квартира, после чего огонь перекинулся на соседние балконы, в другом доме дрон ударил по третьему этажу, и там также начался пожар, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Рыльск, расположенный недалеко от украинской границы, уже не раз подвергался ударам.

«Выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей [домов] эвакуировали, им предложено временное размещение, но все предпочли побыть у родных», — пишет Хинштейн в телеграме.

По его данным, пострадали семеро человек, в том числе дети 13-ти и 16 лет.

Кроме того, как сообщает Хинштейн, в поселке Артаково в Льговском районе из-за атаки БПЛА загорелись два строения и гараж, три человека обратились к врачам.