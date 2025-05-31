Экс-глава МИД Турции в интервью haqqin.az: «Мы с армянами договоримся быстро»

Хикмет Четин подчеркнул, что исторические причины, которые привели к разрыву дипломатических связей между Турцией и Арменией, в значительной степени утратили свою актуальность.

В интервью haqqin.az Четин прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о завершении переговоров с Баку по проекту мирного договора и установлению дипломатических отношений. По словам Пашиняна, текст документа уже согласован, и стороны приступили к согласованию технических аспектов, включая точные сроки подписания. Параллельно, отметил премьер-министр, Ереван ведёт активный диалог с Анкарой.

По мнению бывшего министра иностранных дел Турции Хикмета Четина, заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией может стать катализатором для нормализации армяно-турецких отношений.

“Основной причиной приостановки двусторонних отношений стало закрытие Турцией границы в 1993 году в ответ на оккупацию армянскими вооружёнными силами Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов Азербайджана, - отметил Хикмет Четин. - Но после того, как Азербайджан восстановил контроль над этими территориями, значительная часть политических и морально-правовых препятствий для нормализации турецко-армянских отношений утратила актуальность».

Бывший глава МИД Турции особо отметил, что вопрос так называемого «геноцида армян» носит не внутренний, а преимущественно внешний, инструментализированный характер. По мнению Четина, этот вопрос не является сутью армяно-турецких отношений, а используется армянской диаспорой в США, как элемент политического давления на Анкару.

Четин напомнил, что ещё в 1990-е годы первый президент Армении Левон Тер-Петросян предпринимал попытки нормализовать отношения с Турцией, минуя влияние диаспоры, однако ему так и не удалось преодолеть внутреннее сопротивление со стороны радикальных националистических кругов, в первую очередь, партии «Дашнакцутюн», обладавшей в тот период значительным политическим и силовым ресурсом.

Четин охарактеризовал текущую политику правительства Никола Пашиняна, как прагматичную, направленную на выравнивание внутриполитической ситуации и внешнеполитическое переориентирование. В условиях очевидного ослабления армяно-российского партнерства Ереван, по словам Четина, стремится укрепить связи с Западом и обеспечить поддержку международных акторов для продвижения своей повестки.

“При этом, - добавил Четин, - в Армении растёт понимание того, что выдвижение необоснованных требований к соседним государствам, особенно к Турции, не имеет ни стратегического, ни дипломатического смысла».

По оценке высокопоставленного дипломата, в повестке дня двустороннего диалога Турции и Армении в настоящее время отсутствуют острые вопросы, способные затормозить процесс восстановления дипломатических отношений. Вся ситуация, по его словам, сводится к одному ключевому фактору — заключению мирного соглашения между Баку и Ереваном. Это соглашение, если оно будет подписано, откроет путь к региональной стабилизации, расширит экономические перспективы Южного Кавказа и позволит Анкаре и Еревану начать новый этап взаимодействия.

«Если между Арменией и Азербайджаном будет подписан прочный мирный договор, то восстановление армяно-турецких отношений произойдёт в короткие сроки. Мы с армянами договоримся быстро», - сказал в завершении Хикмет Четин.