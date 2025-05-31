Финал Кубка Азербайджана: «Карабах» против «Сабаха»

Сегодня в 19:00 на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгаите начнется финальный матч Кубка Азербайджана, в котором встретятся чемпион страны « Карабах » и занявший 5-е место в Премьер-лиге «Сабах».

Судить встречу будет бригада арбитров во главе с Инглабом Мамедовым, для которого это будет третий финал Кубка в карьере.

У «Сабаха» в этом матче есть шанс не только завоевать первый трофей в истории клуба, но и пробиться в еврокубки. В случае победы подопечные Василия Березуцкого получат право выступить в Лиге Европы, а в Лигу конференций отправятся «Зиря» и «Араз-Нахчыван». Если же выиграет «Карабах», то в Лиге Европы сыграет «Зиря», а в Лиге конференций - «Араз-Нахчыван» и «Туран-Товуз». Так что в Зиря и особенно в Товузе сегодня будут активно болеть за «Карабах».

Агдамский клуб, который уже восемь раз становился обладателем Кубка, на пути к финалу прошел «Габалу» (2:0), «Сабаил» (1:0, 3:1) и «Араз-Нахчыван» (0:1, 3:0). «Сабах» одолел «Туран-Товуз» (2:2, по пенальти - 3:1), «Сумгаит» (0:0, 4:0) и «Нефтчи» (2:1, 1:1).