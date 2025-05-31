Финал Кубка Азербайджана: «Карабах» против «Сабаха»

Сегодня в 19:00 на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгаите начнется финальный матч Кубка Азербайджана, в котором встретятся чемпион страны «Карабах» и занявший 5-е место в Премьер-лиге «Сабах».
Судить встречу будет бригада арбитров во главе с Инглабом Мамедовым, для которого это будет третий финал Кубка в карьере.
У «Сабаха» в этом матче есть шанс не только завоевать первый трофей в истории клуба, но и пробиться в еврокубки. В случае победы подопечные Василия Березуцкого получат право выступить в Лиге Европы, а в Лигу конференций отправятся «Зиря» и «Араз-Нахчыван». Если же выиграет «Карабах», то в Лиге Европы сыграет «Зиря», а в Лиге конференций - «Араз-Нахчыван» и «Туран-Товуз». Так что в Зиря и особенно в Товузе сегодня будут активно болеть за «Карабах».
Агдамский клуб, который уже восемь раз становился обладателем Кубка, на пути к финалу прошел «Габалу» (2:0), «Сабаил» (1:0, 3:1) и «Араз-Нахчыван» (0:1, 3:0). «Сабах» одолел «Туран-Товуз» (2:2, по пенальти - 3:1), «Сумгаит» (0:0, 4:0) и «Нефтчи» (2:1, 1:1).
В Кубке Азербайджана «Карабах» и «Сабах» провели между собой два матча. В четвертьфинале сезона 2023/24 «Карабах» сначала разгромил соперника со счетом 7:1, а затем проиграл 3:4. После 1:7 с поста главного тренера «Сабаха» ушел российский специалист Мурад Мусаев.
А если учитывать матчи Премьер-лиги, то команды встречались 29 раз. «Карабах» выигрывал 16 раз, «Сабах - 3, еще в 10 матчах была ничья. Разница мячей - 60:29. Однако Василий Березуцкий Гурбану Гурбанову еще не проигрывал. После прихода в «Сабах» обладателя Кубка УЕФА и бронзового призера Евро-2008 все три матча с «Карабахом» завершились с одинаковым счетом 1:1. Сегодня Березуцкому обязательно нужно выигрывать. Иначе, весьма вероятно, бакинский клуб с ним расстанется.
Для Гурбана Гурбанова же это будет седьмой финал Кубка. В шести предыдущих он неизменно одерживал победы.