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Израиль не пустит главу МИД Саудовской Аравии в Палестину

08:52 543

Власти Израиля не допустят визита в Рамаллу делегации министров иностранных дел стран Ближнего Востока во главе с Саудовской Аравией, пишет Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Автор публикации приводит слова этого чиновника о том, что председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас якобы планировал использовать визит для продвижения темы палестинской государственности, а это наносит «ущерб безопасности» Израиля.

«Палестинская администрация, которая по сей день отказывается осудить массовое убийство 7 октября, намеревалась провести в Рамалле провокационную встречу министров иностранных дел арабских стран для обсуждения продвижения создания палестинского государства», - сообщил новостному сайту N12 высокопоставленный политический источник.

По его мнению, палестинское государство «неизбежно превратилось бы в террористическое государство в сердце Земли Израиля». «Израиль не будет сотрудничать с действиями, направленными против него и его безопасности», - отметил источник.

Главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара и Турции должны были встретиться с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом в Рамалле в воскресенье.

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