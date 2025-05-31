Быть санкциям или не быть: Трамп в раздумье

Документ предполагает в том числе введение тарифов в размере 500% на товары из стран, которые закупают российские нефть и газ.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не принял решения о том, поддержит ли законопроект об ужесточении санкций в отношении России.

«Я не знаю. Я должен увидеть это. Мы рассмотрим это», — сказал Дональд Трамп журналистам, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.

Законопроект об ужесточении санкций в отношении России подготовил сенатор от республиканцев Линдси Грэм. Bloomberg ранее писало, что Трамп может одобрить документ, если власти России не пойдут на уступки в переговорном процессе по Украине.

Ранее журнал The Atlantic написал, что Трамп может принять решение по санкциям против Москвы после второго раунда переговоров, который пройдет в Стамбуле 2 июня.

Сейчас, по словам Трампа, администрация США не идет на ужесточение антироссийских санкций, поскольку Вашингтон все еще рассчитывает на развитие экономического партнерства с Москвой. Однако, писал NBC News, сторонники «ястребиной» позиции против Москвы в США могут вынудить президента пойти на эти меры.