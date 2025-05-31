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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Новая группа лачинцев возвращается домой

09:14 364

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева в село Бейлик Лачинского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Семьи, возвращающиеся в Бейлик, ранее временно проживали в различных регионах Азербайджана — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе возвращается 38 семей – 153 человека.

Возвращающиеся жители поблагодарили президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность азербайджанской армии, освободившей земли Азербайджана от оккупации.

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