Байден рассказал, как лечится от рака

Экс-президент США Джо Байден сообщил о начале лечения от выявленного у него рака простаты. Об этом политик рассказал на мероприятии в штате Дэлавэр.
«Все сводится к приему таблетки. Одной конкретной таблетки в течение следующих шести недель, а затем другой... Никакие органы не затронуты. Мои кости крепкие», — сказал он.
По словам бывшего американского президента, он и его окружение ожидают, что болезнь удастся победить. Байден отметил, что чувствует себя хорошо.
В середине мая стало известно, что у Байдена выявлен рак простаты. По данным The New York Times, медики при осмотре 82-летнего политика выявили «небольшой узел» на простате. Они обнаружили, что рак приобрел агрессивную форму и дал метастазы в кости.
Байден, комментируя новости о своей болезни, заявил, что «рак касается каждого из нас», и выразил благодарность за слова поддержки.