Байден рассказал, как лечится от рака

Экс-президент США Джо Байден сообщил о начале лечения от выявленного у него рака простаты. Об этом политик рассказал на мероприятии в штате Дэлавэр.

«Все сводится к приему таблетки. Одной конкретной таблетки в течение следующих шести недель, а затем другой... Никакие органы не затронуты. Мои кости крепкие», — сказал он.