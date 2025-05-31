Переговоры в Стамбуле: американские эксперты о планах Кремля

Отмечается, что российские чиновники продолжают демонстрировать жесткую позицию Москвы накануне второго раунда мирных переговоров в Стамбуле 2 июня. Это свидетельствует о крайне низкой вероятности достижения на этой встрече существенных результатов в пользу длительного мира в Украине.

По мнению экспертов ISW, о таком выводе свидетельствуют несколько факторов. В частности, аналитики обратили внимание на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи о том, что РФ «готова воевать с Украиной столько, сколько потребуется», чтобы либо принять мир на российских условиях, либо потерпеть неизбежное поражение на поле боя.

Кроме того, эксперты сослались на гендиректора Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителя президента РФ по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилла Дмитриева. В заметке в соцсети X от 30 мая он призвал «ликвидировать первопричины кризиса в Украине».

В ISW напомнили, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров называл «коренными причинами» войны в Украине расширение НАТО на восток после распада Советского Союза в 1991 году и «дискриминацию» русскоязычного населения и русской культуры со стороны украинских властей.

Об отсутствии результата во втором раунде переговоров, по мнению аналитиков, также свидетельствует состав делегации РФ, аналогичный предыдущим переговорам в Стамбуле. В ISW убеждены, что повтор российской стороны давно озвученных требований и отправка делегации низшего уровня свидетельствуют об отсутствии интереса Москвы к ведению «добросовестных» переговоров.

«Россия стремится затягивать мирные переговоры, чтобы продолжить наступательные действия в Украине и добиться дополнительных уступок от Украины и Запада», - считают аналитики.