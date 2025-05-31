$1 миллиард на «Глобальный удар»

Минобороны США заплатит более $1 млрд компании Lockheed Martin Space, занимающейся производством вооружения, за разработку программы «Быстрый глобальный удар». Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Соглашение предусматривает выполнение работ по управлению программой, инженерной разработке, интеграции систем, закупке материалов и оснащения для производства ракет и пусковых платформ. Контракт заключен в формате cost-plus-incentive-fee и cost-plus-fixed-fee — это означает, что подрядчику компенсируют затраты и предоставят дополнительное вознаграждение, фиксированное или стимулирующее, в зависимости от результатов. Документ оформлен как unpriced letter contract — предварительное соглашение без окончательной цены, позволяющее начать работы до утверждения всех условий.

Работы будут выполняться в Денвере (штат Колорадо), Хантсвилле (штат Алабама), Саннивэйле (штат Калифорния), Титусвилле (штат Флорида) и других местах. Завершение контракта ожидается к 31 августа 2028 года.

На первом этапе будет выделено $140 млн из бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) армии США в 2024 и 2025 финансовых годах.