Полёт над Лачинскими горами: как фантастика стала реальностью

С 28 мая по 1 июня, в дни празднования Дня независимости Азербайджанской Республики, в рамках восстановления освобождённых от оккупации территорий произошло знаковое событие - состоялось торжественное открытие Лачинского международного аэропорта с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Аэропорт, расположенный в селе Горчу Лачинского района на высоте 1700 метров над уровнем моря, стал третьим международным аэропортом, построенным на освобождённых территориях менее чем за четыре года. С его вводом общее число международных аэропортов в Азербайджане достигло девяти. Этот проект был реализован в условиях сложнейшего горного рельефа, что делает его одним из наиболее амбициозных инженерных достижений в современной истории Азербайджанской Республики. Создание современной инфраструктуры, интегрированной с глобальными транспортными коридорами, является ключевым элементом государственной политики, проводимой под руководством президента Ильхама Алиева.

До этого были построены и введены в эксплуатацию международные аэропорты в Физули и Зангилане. Таким образом, Лачинские «воздушные ворота» дополняют эту систему, обеспечивая воздушное сообщение с освобождёнными территориями сразу по трём стратегическим направлениям. Напомним, что о строительстве аэропорта в Лачинском или Кельбаджарском районах Ильхам Алиев впервые объявил в январе 2021 года. Тогда это воспринималось почти как фантастика: горный рельеф, отсутствие равнинных участков, удалённость от действующих магистралей — всё это представляло собой серьёзнейший вызов для проектировщиков и строителей, казавшийся мало осуществимым. Тем не менее, уже в августе 2021 года президент Азербайджана заложил фундамент нового аэропорта в Горчу. Подчеркивая тогда, что поиск подходящего участка занял немало времени и потребовал нестандартных инженерных решений, Ильхам Алиев, в частности, сказал: «Рельеф Кельбаджарского и Лачинского районов таков, что здесь почти невозможно найти ровную местность. Несмотря на обширную территорию — горы, леса, ущелья, холмы — ровных площадок практически нет. В конечном итоге была выбрана локация, где строительство аэропорта стало возможным за счёт масштабных земляных работ. Думаю, это первый случай в мировой практике, когда аэропорт строится в таких сложных условиях».

Сооружение всех трёх аэропортов — Физулинского, Зангиланского и Лачинского — было доверено азербайджанской компании AzVirt MMC, имеющей богатый опыт реализации сложнейших инфраструктурных проектов как в Азербайджане, так и за его пределами. В рамках первого этапа строительства компания AzVirt провела крупномасштабные земляные и инженерные работы: было выполнено 26,0 миллиона кубометров взрывных земляных и 2,3 миллиона кубометров насыпных работ, уложено 90 тысяч кубометров подстилающего слоя и 53 тысяч — щебеночного. Все участки были покрыты 200 тысячами тонн асфальтобетонной смеси. Длина взлётно-посадочной полосы Лачинского аэропорта составляет 3 000, а ширина — 60 метров, что позволяет принимать все типы воздушных судов. Площадь перрона аэропорта занимает 60 000 квадратных метров, рулёжных дорожек — 2800 квадратных метров. Терминал площадью 5 000 квадратных метров способен обслуживать до 200 пассажиров в час. Важно отметить, что вся инфраструктура соответствует стандартам ИКАО и ИАТА, обеспечивая безопасность и высокую эффективность полётов. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева неоднократно инспектировали строительство аэропорта, лично контролируя ход работ.

Лачинский международный аэропорт расположен в 70 километрах от Шуши и 60 километрах - от Кельбаджара. Существующая дорога между Лачином и аэропортом в Горчу имеет протяжённость 65 километров, однако после завершения строительства новой автотрассы это расстояние сократится до 35 километров. Аэропорт в Лачине станет ключевым элементом в развитии туризма и логистики в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также обеспечит транспортную связность с другими регионами страны. Его расположение рядом с автомагистралью Зангилан–Губадлы–Лачин превращает объект в логистический узел будущих международных маршрутов, включая перспективный Зангезурский коридор. Отмечая на церемонии открытия стратегическое значение этого объекта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «Лачинский аэропорт выведет транспортную инфраструктуру региона на новый уровень. Он соединит регион с внешним миром и станет важным элементом развития всего Азербайджана». На церемонии открытия Лачинского аэропорта главы Азербайджана и Турции пообщались с генеральным директором AzVirt Камилем Алиевым. По словам президента Ильхама Алиева, компания заслуженно считается одним из символов национальной инженерной мысли. Примечательно, что в церемонии открытия участвовал и сын Камиля Алиева, Кенан, занимающий пост заместителя гендиректора, который получил международное инженерное образование и стал достойным продолжателем семейной традиции строителей.

Отметим в этой связи, что в 2025 году AzVirt отмечает свое 30-летие. За годы деятельности компания зарекомендовала себя, как надёжный партнёр, реализовав на освобождённых территориях такие стратегические транспортно-инфраструктурные проекты, как автомагистрали, тоннели, мосты и аэропорты. В том числе строительство автотрассы Лачин–Кельбаджар протяжённостью 75,8 километра, из которых 37,8 километра — подряд компании AzVirt. Этот проект включает в себя 10 мостов, три виадука и 11 тоннелей. На данный момент завершено 55 процентов работ. Помимо проектов в Азербайджане, компания реализует крупные инфраструктурные проекты за рубежом — в Сербии, Боснии и Герцеговине, Украине и Кыргызстане. В 2024 году президент Сербии Александр Вучич высоко оценил работу AzVirt на строительстве автомагистрали Шабац–Лозница (54,5 километра), назвав её «фантастической». А в 2022 году был открыт мост через реку Сава длиной 1,3 километра, названный президентом Сербии «настоящим шедевром». В 2023 году компания AzVirt завершила в Боснии и Герцеговине стратегически важный проект — мост Почитель длиной 984 метра и высотой почти 100 метров. Сейчас компания участвует в строительстве следующего участка транспортного коридора Vc—Врандук–Понирак, завершение которого ожидается в 2025 году.