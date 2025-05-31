Американцы заставят Киев поехать на переговоры с Москвой

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп выражал раздражение по поводу задержек в переговорах, а американские чиновники неоднократно угрожали отказаться от участия - сценарий, который будет выгоден России: «У Украины мало возможностей для маневра, поскольку она по-прежнему полагается на американскую военную и разведывательную помощь, которая помогла ей уберечься от потери еще большей территории в результате российской войны».

США могут «оказать давление на Украину», чтобы она приняла участие в переговорах 2 июня, даже если Россия заранее не предоставит «меморандум» о мирном урегулировании. Об этом пишет газета The Washington Post.

Тем не менее, украинская сторона не желает начинать переговоры, основываясь исключительно на ранее предложенных Россией условиях, которые считает неприемлемыми, включая требование уступить несколько крупных городов, находящихся под контролем Украины, и резко сократить численность своих вооруженных сил.

Татьяна Становая, старший научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги, считает, что решение России повременить с передачей своих условий было преднамеренной тактикой, чтобы избежать любой критики своей позиции в преддверии встречи. «Москва, похоже, намерена лишить Украину и ее европейских партнеров любой возможности обесценить, раскритиковать или отказаться от взаимодействия с документом до начала встречи», - написала она в соцсети X.

Второй раунд российско-украинских переговоров, возобновившихся в Стамбуле после трехлетнего перерыва, должен состояться 2 июня. Москва обещала представить свою версию меморандума на встрече в Стамбуле. В Кремле отказались раскрывать содержание документа. Киев хотел заблаговременно ознакомиться с ним, заявив, что так переговоры пройдут конструктивно. В частности, на этом настаивали глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. Глава украинского МИД Андрей Сибига призвал Москву «немедленно» передать меморандум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это требование «неконструктивным». Кремль выразил надежду, что оба меморандума — украинский и российский — будут обсуждаться во втором раунде переговоров.

По словам представителя МИД России Марии Захаровой, российская делегация привезет на переговоры в Стамбул не только проект меморандума, но и другие предложения по прекращению огня. Их суть Захарова не раскрыла.

Украина заявила, что передала США и России свой меморандум с условиями мирного урегулирования. Он содержит положения о прекращении огня «на суше, на море и в воздухе» и мониторинге соблюдения перемирия «международными партнерами», писала The New York Times.

Отправлять в Стамбул собственную делегацию, как сообщалось ранее, Вашингтон не планирует.