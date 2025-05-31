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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Широкомасштабное наступление России. Украинцы отступают из 11 сел

10:40 2719

В Сумской области Украины объявлена обязательная эвакуация из-за наступления россиян. На сегодняшний день под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов области. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов области. «Решение принято с учетом постоянной угрозы жизни гражданского населения в результате обстрелов пограничных громад. Призываем жителей не медлить с решением об эвакуации. Остаться в зоне постоянной опасности — это прямая угроза вашей жизни и здоровью», — отметил он.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами подтвердил подготовку РФ наступления на Сумскую область. Для этого, по его словам, в Курской области РФ сосредоточены «сильнейшие и крупнейшие подразделения», и у границы продолжается накопление войск. Их численность на Сумском направлении уже составляет более 50 тысяч, однако для строительства буферной зоны вглубь Украины на 10 км россиянам не хватает возможностей, считает украинский лидер.

The Washington Post ранее писала, что россияне уже начали летнее наступление. Эксперты говорят, они концентрируются на трех-четырех направлениях. Главная цель – захватить всю Донецкую область. Кроме того, РФ наращивает активность на Купянском направлении, понемногу занимает территории Сумской области, двигается и на Харьковской.

Ситуация на фронте непростая, говорят украинские военные, признаки наступления россиян есть.

Аналитики DeepState ранее сообщали, что российские войска усиливают активность в Сумской области. «Продвижения врага в Беловодах и Локне, к сожалению, не являются последними. Активность противника с каждым днем усиливается. Сказывается постоянное давление пехотой, а предыдущие успехи дают мотивацию россиянам их развивать», — говорилось в их сообщении.

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