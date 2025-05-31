Условия для Украины «ухудшаются каждый день», при отказе от мирного урегулирования она останется без Одессы, Сум, Харькова и ряда других территорий.

«Что касается заявления Джеффри Сакса об Одессе - это очень опытный человек, грамотный, который может правильно прогнозировать те или иные события. Но мы с самого начала говорили, что каждый день отдаление дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины», - заявил Картаполов.

Он утверждает, что это будет продолжаться до тех пор, «пока истеричный режим Зеленского будет вести себя как кисейная барышня». «И без Запорожья останутся, и без Днепропетровска, без Сум, без Харькова, и без Одессы с Николаевым», - угрожает Картаполов.

Накануне экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс в интервью ТАСС утверждал, что Киев рискует потерять все черноморское побережье, включая Одессу, если сейчас не согласится на мир.