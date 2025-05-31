Аналог американского FARA: в Грузии вступил в силу закон об «иноагентах»

Акт о регистрации иностранных агентов, который является точным аналогом американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act), вступил в силу в Грузии. Дата вступления закона в силу указана на официальном портале Законодательного вестника Грузии, где публикуются нормативные акты.

Парламент Грузии принял закон в третьем и окончательном чтении 1 апреля. В отличие от закона «О прозрачности иностранного влияния», принятого в прошлом году на фоне массовых протестов, аналог американского FARA предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет и распространяется как на организации, так и на физлиц. Он вступил в силу на 60-й день после опубликования на портале Законодательного вестника.

За выполнением нового закона будет следить Антикоррупционное бюро Грузии. Согласно закону, физическое лицо либо организация, а также какое-либо объединение лиц считаются «иностранным агентом», если их деятельность в Грузии служит интересам иностранного государства, финансируется из-за рубежа. Закон распространяется, в частности, на СМИ. Лица, подпадающие под действие закона, должны направить заявление в Антикоррупционное бюро Грузии в течение 10 дней после того, как стали в виду своей деятельности иностранными агентами.

Новый закон призван усилить борьбу с организациями, финансируемыми из-за рубежа, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, заявляли власти Грузии.