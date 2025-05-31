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Смесь «гения и мальчика»

11:20 909

У миллиардера Илона Маска за четыре месяца работы в администрации президента США сложились непростые отношения с Дональдом Трампом и чиновниками Белого дома, сообщает The Wall Street Journal.

Трамп выражал скептицизм и недовольство действиями куратора департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE), пишет газета со ссылкой на источники. В качестве примера она приводит эпизод, когда президент поинтересовался у помощников, считают ли они «чушью» обещание Маска сократить бюджетные расходы на $1 трлн.

В то же время Трамп по-прежнему хорошо отзывается о Маске и планирует встретиться с ним в ближайшем будущем. Накануне, 30 мая, они провели совместную прощальную пресс-конференцию в Белом доме (в пятницу истек 130-дневный срок деятельности Маска в качестве «специального государственного служащего»), на которой «осыпали друг друга комплиментами».

По словам источников в Белом доме, Трамп в разговоре с помощниками охарактеризовал Маска как «на 50% гения, на 50% мальчика» (еще один собеседник слышал другое соотношение — «на 90% гения, на 10% мальчика»).

Газета напоминает, что Маск потратил почти $300 млн, чтобы помочь Трампу переизбраться, а глава Белого дома, в свою очередь, предоставил Маску беспрецедентные полномочия.

Маск часто не консультировался с высокопоставленными сотрудниками в Белом доме, прежде чем предпринять какие-либо действия на посту главы DOGE, что приводило к конфликтам. Помощники Трампа регулярно узнавали из СМИ о решениях бизнесмена, таких как массовые увольнения чиновников или запрос предоставить конфиденциальные данные. По словам источников, напряженность достигла такой степени, что Трампу пришлось вмешаться и попросить главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс контролировать работу команды DOGE. Маск в итоге согласился проводить регулярные встречи с Уайлс.

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