Госслужба организовала праздник для детей шехидов

В преддверии 1 июня - Международного дня защиты детей Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу провела праздничное мероприятие для детей шехидов.

В официальной части мероприятия выступили исполнительный директор «Сабаиля» Фируз Абдулла, начальник управления допризывной подготовки Госслужбы полковник-лейтенант Физули Исмаилов и начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Госслужбы Парвиз Садраддинов. Они рассказали детям об Отечественной войне, восстановлении суверенитета Азербайджана, героизме шехидов.

По окончании официальной части дети отправились на стадион, чтобы посмотреть тренировку запасной команды «Сабаиль». Разделившись на команды, они также вместе со спортсменами поиграли в футбол. Дети также задали различные вопросы о футболе.

После игры маленькие гости вместе с футболистами «Сабаиля» пообедали в столовой клуба. В завершение мероприятия игроки основного состава Руфат Абдуллазаде, Мерт Челик, Ниджат Мамедзаде, Сулейман Аллуш, Эмин Рустамов и Инносент Ншути вручили подарки детям шехидов и сфотографировались с ними на память.