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«Мрачные настроения» у союзников Украины

11:48 917

На новой встрече представителей «коалиции желающих» в Гааге царили «мрачные настроения», а сторонники продолжения военной помощи Украине в Европе пришли к выводу, что им нужно «стать реалистами» и быть готовыми к тому, что президент США Дональд Трамп «бросит» Украину. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Согласно информации, в настоящее время британские и французские чиновники решили «сместить акцент с развертывания войск в Украине на поддержание обороны Киева без участия США».

«Существует реальная обеспокоенность тем, что президент США выполнит свою угрозу и откажется от своей роли посредника, не сумев усадить главу РФ Владимира Путина за стол переговоров», - говорится в статье.

«Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не будут на борту…», - сказал западный чиновник.

При этом участники коалиции предполагают, что США будут продолжать только частичную помощь, такую как предоставление разведданных.

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