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Отношения России и Китая назвали «величайшим вызовом» миру

12:05 280

Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила обеспокоенность укреплением отношений между Москвой и Пекином на фоне продолжающейся войны России против Украины.

«Это величайший вызов нашего времени», — заявила Каллас на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, ее цитирует Bloomberg.

По мнению Каллас, когда Китай и Россия говорят о том, чтобы «возглавить перемены, невиданные за 100 лет, и о пересмотре международной безопасности», это повод для «крайней обеспокоенности».

Каллас обвинила Китай в военной поддержке России. Западные лидеры прежде не раз заявляли, что Пекин передает Москве товары двойного назначения, которые «позволяют» России продолжать военные действия, и предупреждала китайскую сторону о новых санкциях. Ряд китайских компаний уже попал в санкционные списки Евросоюза и США за поставку в Россию полупроводниковых чипов. Пекин эти обвинения отверг, заявив, что не оказывает военную помощь ни одной из воюющих сторон и тщательно контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Глава европейской дипломатии также напомнила слова министра обороны США Пита Хегсета, заявившего об «угрозе Китая» для других стран Азии.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что отношения Москвы и Пекина «достигли наивысшего за всю историю развития уровня». Они «закалились в тяжелых условиях» и стали эталоном сотрудничества между крупными державами, говорил китайский лидер Си Цзиньпин.

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