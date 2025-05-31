Мечта Трампа не реализуется в срок

Американская программа создания противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome), которую инициировал президент США Дональд Трамп, не будет завершена к концу срока его пребывания в Белом доме. Об этом передает газета The Guardian, ссылаясь на осведомленные источники в Пентагоне.

На минувшей неделе президент США заявил, что он уверен, что система, включающая космическое оружие для перехвата ракетных ударов по США, будет «полностью работоспособна» до того, как он покинет свой пост. На ее создание до 2028 года планируется потратить около 175 млрд долл.

Но план создания системы, разработанный Пентагоном, по словам источников, предусматривает, что космическое оружие в идеальных условиях к этому сроку будет готово только для тестирования.

«Золотой купол» будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. Первоначально Пентагон намерен сосредоточиться на создании мощной спутниковой системы предупреждения о ракетном нападении, прежде чем развертывать космическое оружие, сообщили источники.

По их словам, через три года можно лишь иметь основу полностью действующего «Золотого купола», где военная сеть спутников и космических систем связи могла бы отслеживать сотни приближающихся к США ракет. На этом этапе не будет возможности уничтожать ракеты с помощью космического оружия.

По данным The Guardian, концепция «Золотого купола», которая заключается в обнаружении и уничтожении баллистических ракет в первые две минуты после запуска, когда их тепловой след на фазе разгона самый заметный, готова не будет. Эта технология все еще находится в стадии разработки, и, по словам источников, в течение многих лет еще может оказаться невозможным запустить из космоса противоракету, чтобы уничтожить баллистическую ракету.