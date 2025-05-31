Армянские правозащитники обвиняют Пашиняна

Как передают армянские СМИ, юристы заявили, что отделенность церкви от государства является одним из основополагающих принципов конституционного строя Армении, потому, по их мнению, Пашинян допустил «тяжкое преступление», подлежащее уголовному преследованию.

Правозащитники обвинили Пашиняна в намерении узурпировать церковь, а его последние заявления охарактеризовали как «кульминацию двухдневной атаки, приправленной исключительным цинизмом».

При этом юристы посчитали бессмысленным подавать заявление о «преступлении» по данному вопросу, так как, как утверждают они, уже многократно убеждались в «политической подчиненности» компетентных органов.

Адвокаты призвали граждан Армении выступить в защиту конституционного строя и церкви.

В пятницу, 30 мая, Никол Пашинян после нескольких постов в соцсетях против представителей армянской церкви призвал к участию властей Армении в выборах католикоса. По его словам, кандидаты в католикосы должны пройти проверку на добропорядочность. За день до этого на заседании правительства Пашинян заявил, что в Армении церкви превратились в «чуланы». Также супруга премьера Анна Акопян обвинила армянское духовенство, заявив, что они «в чуланах совершают извращения, которые уже даже не вызывают гнева у верующего народа».