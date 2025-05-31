Землю накроют сильные магнитные бури

На Солнце в ночь на 31 мая зарегистрировали крупнейший в этом году выброс массы, направленный точно в сторону Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Выброс произошел вследствие сильной солнечной вспышки уровня M8.2, обнаруженной средствами слежения 31 мая в 3:05 мск (04:05 по бакинскому времени). Результатом выброса может стать серия магнитных бурь, прогнозируют российские ученые.

«Область расположена в центре видимого диска Солнца, почти точно на линии Солнце-Земля, что исключает даже теоретическую возможность выброшенному солнечному веществу пройти мимо Земли», — говорится в сообщении лаборатории. Ученые полагают, что из-за высокой скорости плазмы солнечное вещество достигнет Земли поздним вечером 1 июня.

29 мая лаборатория зафиксировала магнитную бурю, пиковые значения которой были близки к уровню G3. Это произошло из-за повышения геомагнитной активности, вызванной крупными корональными дырами в атмосфере Солнца.