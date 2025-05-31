USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.2033
Подписаться на уведомления
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
Новость дня
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Bakcell присоединился к проекту Фонда YAŞAT «Караван подарков»

12:45 284

В честь 1 июня - Международного дня защиты детей - компания Bakcell поздравила детей шехидов, гордость нации. В рамках общенационального проекта «Караван подарков», реализуемого по инициативе Фонда YAŞAT, компания Bakcell выразила особое внимание и заботу по отношению к детям наших героев, посвятивших свою жизнь борьбе за территориальную целостность Азербайджана.   

Проект «Караван подарков» охватывает около 1700 детей по всей территории Азербайджана. Эта инициатива является одним из ключевых направлений стратегии устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности (КСО) компании Bakcell.

Компания Bakcell, входящая в состав NEQSOL Holding, совместно с Фондом YAŞAT продолжает реализовывать проекты поддержки семей шехидов и инвалидов войны. Это сотрудничество осуществляется в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между NEQSOL Holding и Фондом YAŞAT.

Bakcell неизменно уделяет особое внимание социально ответственным инициативам, направленным на благополучие и развитие будущих поколений в Азербайджане.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

ХАМАС примет план Америки, но есть одно «но»
ХАМАС примет план Америки, но есть одно «но»
14:41 96
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
14:35 1642
Трамп тасует ТАСО
Трамп тасует ТАСО наш комментарий
12:51 1420
Широкомасштабное наступление России. Украинцы отступают
Широкомасштабное наступление России. Украинцы отступают обновлено 13:12
13:12 5454
Сукин сын другой эпохи
Сукин сын другой эпохи былое и думы
02:26 7007
Армянские правозащитники обвиняют Пашиняна
Армянские правозащитники обвиняют Пашиняна
12:26 1430
«Мрачные настроения» у союзников Украины
«Мрачные настроения» у союзников Украины
11:48 2548
«Без Сум, Харькова, Одессы…»: из Москвы звучат угрозы
«Без Сум, Харькова, Одессы…»: из Москвы звучат угрозы
10:57 3192
Полёт над Лачинскими горами: как фантастика стала реальностью
Полёт над Лачинскими горами: как фантастика стала реальностью за кулисами
09:57 4605
Американцы заставят Киев поехать на переговоры с Москвой
Американцы заставят Киев поехать на переговоры с Москвой
10:20 1816
SOCAR покупает завод семьи Бракетти-Перетти
SOCAR покупает завод семьи Бракетти-Перетти эксклюзив
00:59 5456

ЭТО ВАЖНО

ХАМАС примет план Америки, но есть одно «но»
ХАМАС примет план Америки, но есть одно «но»
14:41 96
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
14:35 1642
Трамп тасует ТАСО
Трамп тасует ТАСО наш комментарий
12:51 1420
Широкомасштабное наступление России. Украинцы отступают
Широкомасштабное наступление России. Украинцы отступают обновлено 13:12
13:12 5454
Сукин сын другой эпохи
Сукин сын другой эпохи былое и думы
02:26 7007
Армянские правозащитники обвиняют Пашиняна
Армянские правозащитники обвиняют Пашиняна
12:26 1430
«Мрачные настроения» у союзников Украины
«Мрачные настроения» у союзников Украины
11:48 2548
«Без Сум, Харькова, Одессы…»: из Москвы звучат угрозы
«Без Сум, Харькова, Одессы…»: из Москвы звучат угрозы
10:57 3192
Полёт над Лачинскими горами: как фантастика стала реальностью
Полёт над Лачинскими горами: как фантастика стала реальностью за кулисами
09:57 4605
Американцы заставят Киев поехать на переговоры с Москвой
Американцы заставят Киев поехать на переговоры с Москвой
10:20 1816
SOCAR покупает завод семьи Бракетти-Перетти
SOCAR покупает завод семьи Бракетти-Перетти эксклюзив
00:59 5456
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться