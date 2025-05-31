Bakcell присоединился к проекту Фонда YAŞAT «Караван подарков»

В честь 1 июня - Международного дня защиты детей - компания Bakcell поздравила детей шехидов, гордость нации. В рамках общенационального проекта «Караван подарков», реализуемого по инициативе Фонда YAŞAT, компания Bakcell выразила особое внимание и заботу по отношению к детям наших героев, посвятивших свою жизнь борьбе за территориальную целостность Азербайджана.

Проект «Караван подарков» охватывает около 1700 детей по всей территории Азербайджана. Эта инициатива является одним из ключевых направлений стратегии устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности (КСО) компании Bakcell.

Компания Bakcell, входящая в состав NEQSOL Holding, совместно с Фондом YAŞAT продолжает реализовывать проекты поддержки семей шехидов и инвалидов войны. Это сотрудничество осуществляется в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между NEQSOL Holding и Фондом YAŞAT.

Bakcell неизменно уделяет особое внимание социально ответственным инициативам, направленным на благополучие и развитие будущих поколений в Азербайджане.