Трамп тасует ТАСО

От мифа о великом переговорщике, способном заключать невероятные сделки, после четырех месяцев второго президентства Трампа не осталось ничего. Провалено главное направление его атакующей тарифной политики: Китай никак не поддается на его посулы и угрозы. Накануне министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News заявил, что торговые переговоры с Китаем «застопорились», и без встречи Трампа и Си Цзиньпина прогресса в них не достичь. А вслед за ним сам американский президент в соцсети пожаловался, что после того, как он «быстро заключил сделку с Китаем, чтобы спасти их от того, что, как я думал, станет для них очень плохой ситуацией», «Китай, что, возможно, неудивительно для кого-то, полностью нарушил наше соглашение». Тут непонятно, о каком соглашении идет речь, если Бессент говорит о продолжающихся торговых переговорах, но ясно одно: оба, и президент, и его министр недовольны происходящим. А китайцы ничего не комментируют, они ждут.

В деловых кругах США появился термин TACO, который описывает беспроигрышную биржевую тактику. Это аббревиатура по первым буквам выражения «Trump always chickens out»: «Трамп всегда дает заднюю». Оно означает, что, когда американский президент начинает выступать с грозными заявлениями, которые просаживают фондовый рынок, нужно покупать дешевеющие акции, потому что потом Трамп обязательно смягчит свою позицию, акции пойдут вверх, и те, кто мудро использовал TACO, окажутся с немалой прибылью. Очевидно, и китайцы просто ждут, когда президент США сдаст свои якобы непримиримые позиции. Собственно, в отношении Китая он это уже неоднократно делал. Когда 2 апреля была объявлена тотальная тарифная война, пошлины для китайских товаров оказались на уровне 34%, а затем их подняли до 145%, Китай ответил встречными мерами. Но уже 12 апреля от запретительных тарифов решением Трампа была освобождена китайская электроника, полупроводники, солнечные батареи, карты памяти и плоские экраны. 12 мая США и Китай сообщили, что договорились о 90-дневном торговом перемирии, и тарифы на китайские товары в США на этот период составят 30%, в то время как Китай сократит пошлины на американский импорт до 10%. При этом для участников рынка больше ясности не стало. А что будет 12 августа, когда срок перемирия истечет?