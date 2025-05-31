Трамп тасует ТАСО

От мифа о великом переговорщике, способном заключать невероятные сделки, после четырех месяцев второго президентства Трампа не осталось ничего. Провалено главное направление его атакующей тарифной политики: Китай никак не поддается на его посулы и угрозы.
Накануне министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News заявил, что торговые переговоры с Китаем «застопорились», и без встречи Трампа и Си Цзиньпина прогресса в них не достичь. А вслед за ним сам американский президент в соцсети пожаловался, что после того, как он «быстро заключил сделку с Китаем, чтобы спасти их от того, что, как я думал, станет для них очень плохой ситуацией», «Китай, что, возможно, неудивительно для кого-то, полностью нарушил наше соглашение».
Тут непонятно, о каком соглашении идет речь, если Бессент говорит о продолжающихся торговых переговорах, но ясно одно: оба, и президент, и его министр недовольны происходящим. А китайцы ничего не комментируют, они ждут.
В деловых кругах США появился термин TACO, который описывает беспроигрышную биржевую тактику. Это аббревиатура по первым буквам выражения «Trump always chickens out»: «Трамп всегда дает заднюю». Оно означает, что, когда американский президент начинает выступать с грозными заявлениями, которые просаживают фондовый рынок, нужно покупать дешевеющие акции, потому что потом Трамп обязательно смягчит свою позицию, акции пойдут вверх, и те, кто мудро использовал TACO, окажутся с немалой прибылью. Очевидно, и китайцы просто ждут, когда президент США сдаст свои якобы непримиримые позиции.
Собственно, в отношении Китая он это уже неоднократно делал. Когда 2 апреля была объявлена тотальная тарифная война, пошлины для китайских товаров оказались на уровне 34%, а затем их подняли до 145%, Китай ответил встречными мерами. Но уже 12 апреля от запретительных тарифов решением Трампа была освобождена китайская электроника, полупроводники, солнечные батареи, карты памяти и плоские экраны. 12 мая США и Китай сообщили, что договорились о 90-дневном торговом перемирии, и тарифы на китайские товары в США на этот период составят 30%, в то время как Китай сократит пошлины на американский импорт до 10%.
При этом для участников рынка больше ясности не стало. А что будет 12 августа, когда срок перемирия истечет?
Тарифные игрища больно ударили по бизнесу перевозок. В апреле объем грузооборота в калифорнийском порту Окленд упал на 14,7%, сообщает CNN. Через порт Лос-Анджелеса в последнюю неделю мая прошло на треть меньше импортных товаров, чем в минувшем году. На те же 30% рухнул импорт, шедший через порты Сиэтла и Такомы. Для западного побережья США китайские товары составляют основной объем портовой работы. Для порта Лос-Анджелеса это 45%.
В апреле, согласно официальным данным, импорт в США рухнул на 68,4 миллиарда долларов, после того как в марте компании лихорадочно делали запасы в ожидании обещанной Белым домом тарифной войны. Нет, пустых полок в Америке не будет, а вот рост цен гарантирован. Как известно, Дональд Трамп уже пригрозил неприятностями владельцам больших торговых сетей и маркетплейсов за повышение розничных цен, но капитализм в США никто не отменял: бизнесу необходимо компенсировать издержки и закладывать в цену товаров опасения, связанные с полной неопределенностью относительно будущих тарифов.
Тут еще в игру включились американские суды, то отменяя, то приостанавливая отмену тарифов. Основания для отмены еще какие: тарифами, по американскому законодательству, заниматься может только Конгресс, а президент лишь в исключительных случаях, когда есть угроза национальной безопасности. Трамп же объявил нынешнюю ситуацию с торговым дефицитом такой угрозой и устроил рынку нервы, как сказали бы в Одессе. И вот теперь думай, бизнесмен: отменят тарифы в итоге или нет? А станет ли администрация Трампа выполнять запрет суда? А как долго эта тягомотина судебная будет длиться, и как часто будут чередоваться запреты с отменами и приостановкой запретов и отмен? Как вообще можно в такой ситуации планировать экономическую деятельность?
Дональду Трампу не до этих скучных вопросов. Он занят тем, что делает Америку снова великой. Прошло всего четыре месяца президентства, и у него еще столько замечательных идей.