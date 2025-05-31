USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.2033
Подписаться на уведомления
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
Новость дня
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Хуситы обратились за помощью к Саудовской Аравии

12:56 861

В результате атаки ВВС армии Израиля на международный аэропорт Саны более двух тысяч граждан Йемена не могут вернуться на родину. Об этом сообщила ливанская газета «Аль-Ахбар».

По данным издания, это йеменцы, совершившие паломничество в Мекку и находящиеся сейчас в саудовском городе Джидда, а также граждане Йемена, проходившие лечение в иорданских больницах, и сопровождающие их лица. Последняя группа находится в основном в Аммане. Хуситы обратились за помощью в эвакуации своих граждан к Саудовской Аравии и Кувейту. Согласно сообщению, «Йемен требует снять саудовскую блокаду с аэропорта Саны и разрешить самолетам арабских авиакомпаний использовать его». О реакции последних пока не известно.

28 мая израильские ВВС атаковали аэропорт в Сане, уничтожив последний самолет компании Yemenia Airways. Три самолета этой компании были уничтожены израильскими ВВС в Сане 7 мая.

ХАМАС примет план Америки, но есть одно «но»
ХАМАС примет план Америки, но есть одно «но»
14:41 99
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
14:35 1644
Трамп тасует ТАСО
Трамп тасует ТАСО наш комментарий
12:51 1422
Широкомасштабное наступление России. Украинцы отступают
Широкомасштабное наступление России. Украинцы отступают обновлено 13:12
13:12 5458
Сукин сын другой эпохи
Сукин сын другой эпохи былое и думы
02:26 7007
Армянские правозащитники обвиняют Пашиняна
Армянские правозащитники обвиняют Пашиняна
12:26 1431
«Мрачные настроения» у союзников Украины
«Мрачные настроения» у союзников Украины
11:48 2550
«Без Сум, Харькова, Одессы…»: из Москвы звучат угрозы
«Без Сум, Харькова, Одессы…»: из Москвы звучат угрозы
10:57 3194
Полёт над Лачинскими горами: как фантастика стала реальностью
Полёт над Лачинскими горами: как фантастика стала реальностью за кулисами
09:57 4606
Американцы заставят Киев поехать на переговоры с Москвой
Американцы заставят Киев поехать на переговоры с Москвой
10:20 1816
SOCAR покупает завод семьи Бракетти-Перетти
SOCAR покупает завод семьи Бракетти-Перетти эксклюзив
00:59 5456

ЭТО ВАЖНО

ХАМАС примет план Америки, но есть одно «но»
ХАМАС примет план Америки, но есть одно «но»
14:41 99
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
14:35 1644
Трамп тасует ТАСО
Трамп тасует ТАСО наш комментарий
12:51 1422
Широкомасштабное наступление России. Украинцы отступают
Широкомасштабное наступление России. Украинцы отступают обновлено 13:12
13:12 5458
Сукин сын другой эпохи
Сукин сын другой эпохи былое и думы
02:26 7007
Армянские правозащитники обвиняют Пашиняна
Армянские правозащитники обвиняют Пашиняна
12:26 1431
«Мрачные настроения» у союзников Украины
«Мрачные настроения» у союзников Украины
11:48 2550
«Без Сум, Харькова, Одессы…»: из Москвы звучат угрозы
«Без Сум, Харькова, Одессы…»: из Москвы звучат угрозы
10:57 3194
Полёт над Лачинскими горами: как фантастика стала реальностью
Полёт над Лачинскими горами: как фантастика стала реальностью за кулисами
09:57 4606
Американцы заставят Киев поехать на переговоры с Москвой
Американцы заставят Киев поехать на переговоры с Москвой
10:20 1816
SOCAR покупает завод семьи Бракетти-Перетти
SOCAR покупает завод семьи Бракетти-Перетти эксклюзив
00:59 5456
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться