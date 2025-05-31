Хуситы обратились за помощью к Саудовской Аравии

В результате атаки ВВС армии Израиля на международный аэропорт Саны более двух тысяч граждан Йемена не могут вернуться на родину. Об этом сообщила ливанская газета «Аль-Ахбар».

По данным издания, это йеменцы, совершившие паломничество в Мекку и находящиеся сейчас в саудовском городе Джидда, а также граждане Йемена, проходившие лечение в иорданских больницах, и сопровождающие их лица. Последняя группа находится в основном в Аммане. Хуситы обратились за помощью в эвакуации своих граждан к Саудовской Аравии и Кувейту. Согласно сообщению, «Йемен требует снять саудовскую блокаду с аэропорта Саны и разрешить самолетам арабских авиакомпаний использовать его». О реакции последних пока не известно.

28 мая израильские ВВС атаковали аэропорт в Сане, уничтожив последний самолет компании Yemenia Airways. Три самолета этой компании были уничтожены израильскими ВВС в Сане 7 мая.