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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Лето вступает в свои права

13:20 688

В первый день июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 19-22, днем 28-33 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-65%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный дождь. Прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 22-27° тепла.

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