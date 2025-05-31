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Денег нет: массовые увольнения в ООН

13:28 814

Организация Объединенных Наций приказала своим офисам и агентствам до середины июня подать предложения по сокращению 20% своего персонала из-за проблем с финансированием, вызванных, в частности, прекращением уплаты взносов США, сообщает AP.

Под сокращение попадут более 60 подразделений ООН, включая гуманитарные и политические офисы, а также структуры, работающие в сфере поддержки беженцев, гендерного равенства, международной торговли, экологии и развития городов.

Контролер ООН Чандрамули Раманатан в письме соответствующим учреждениям заявил, что целью оптимизации персонала является экономия бюджета организации. По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш стремится сократить расходы на 15-20% от текущего бюджета организации, который составляет 3,72 миллиарда долларов США.

Отмечается, что сокращение является частью реформ, инициированных генсеком ООН.

Согласно внутренним документам, которые получили журналисты, ожидается, что Всемирная продовольственная программа (ВПП) планирует сократить до 30% своего персонала. Глава агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) намерен уменьшить штат в штаб-квартире и регионах на 30%, а также сократить половину руководящих должностей. Другие агентства, в частности ЮНИСЕФ и Управление гуманитарной помощи ООН, также готовятся к сокращению.

Предложения по оптимизации должны быть представлены до 13 июня. По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, они будут учтены в бюджете на 2026 год.

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