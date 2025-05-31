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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Украинские десантники пленили российских военных

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13:36 1471

Украинские военнослужащие взяли в плен десять российских военных на Курском направлении.

Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в субботу, 31 мая.

«Воины-десантники совместно с смежными подразделениями вновь взяли в плен военнослужащих армии РФ на Курском направлении. В своих подразделениях на территории РФ к ним применялось негуманное обращение, психологическое давление и угрозы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пленным оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Их могут использовать для дальнейшего обмена на украинских военных, находящихся в российском плену.

На прошлой неделе Украина и Россия провели три обмена пленными. В целом домой вернулись 1000 военных и гражданских.

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