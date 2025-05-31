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В Стамбуле продолжаются массовые аресты

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13:53 969

Генпрокуратура Стамбула санкционировала очередную волну задержаний чиновников в рамках расследования по делу о коррупции в мэрии этого турецкого мегаполиса.

По данным турецких СМИ, выданы ордера на задержание 47 подозреваемых. В рамках пятой волны задержаний в полицию уже доставлен 31 подозреваемый. Среди них главы муниципалитетов трех крупных районов Стамбула, два руководителя муниципалитетов города Адана на юге Турции, которые также стали фигурантами расследования.

Кроме того, среди задержанных ряд чиновников среднего уровня мэрии Стамбула, представители руководства связанных с властями города компаний, депутаты и представители оппозиционной Республиканской народной партии (РНП). Они проходят фигурантами по ряду эпизодов расследования коррупции в мэрии Стамбула. Им могут быть предъявлены обвинения во взяточничестве, вымогательстве, участии в деятельности преступной группировки. 11 из тех, на чьи имена выдан ордер на задержание, пока не найдены. Некоторые из них находятся за границей. Полиция и следователи провели обыски в зданиях муниципалитетов ряда стамбульских районов.

Также сообщается, что управление губернатора Стамбула распорядилось закрыть для входа и выхода несколько станций метро и линию фуникулера в центре города в районе площади Таксим и проспекта Истикляль. Станции будут закрыты с 15:00 субботы до дальнейшего уведомления. Поезда будут следовать, не делая остановок на закрытых станциях.

В марте полиция задержала более 90 представителей мэрии Стамбула, в том числе градоначальника Экрема Имамоглу, по подозрению в коррупции и связях с террористами. 23 марта стамбульский мэр был арестован на основании коррупционной статьи. Он находится в тюрьме Силиври на западе Стамбула. С тех пор прошло несколько волн задержаний десятков чиновников мэрии.

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