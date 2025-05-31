В Абхазии создают базу Черноморского флота России

В районе города Очамчира в Абхазии (сепаратистский регион Грузии) появится материально-техническая база для российского Черноморского флота. Об этом рассказал ТАСС «глава» региона Бадра Гунба.

По его словам, военно-морской базы РФ «как таковой нет», но планируется открытие базы конкретно для Черноморского флота. Сроки он не назвал. По словам Гунбы, проект предполагает «укрепление сотрудничества» между РФ и Абхазией.

С 2017 года в Очамчире находится пункт базирования сторожевых кораблей береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. В 2023-м сообщалось, что Россия и сепаратистский регион подписали соглашение о размещении на побережье Черного моря в Абхазии пункта постоянного базирования российского ВМФ. В Очамчире в советский период располагались объекты Черноморского флота СССР.