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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

В Абхазии создают базу Черноморского флота России

14:10 422

В районе города Очамчира в Абхазии (сепаратистский регион Грузии) появится материально-техническая база для российского Черноморского флота. Об этом рассказал ТАСС «глава» региона Бадра Гунба.

По его словам, военно-морской базы РФ «как таковой нет», но планируется открытие базы конкретно для Черноморского флота. Сроки он не назвал. По словам Гунбы, проект предполагает «укрепление сотрудничества» между РФ и Абхазией.

С 2017 года в Очамчире находится пункт базирования сторожевых кораблей береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. В 2023-м сообщалось, что Россия и сепаратистский регион подписали соглашение о размещении на побережье Черного моря в Абхазии пункта постоянного базирования российского ВМФ. В Очамчире в советский период располагались объекты Черноморского флота СССР.

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