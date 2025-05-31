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День открытых дверей от МЧС для детей шехидов

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14:20 106

Министерство по чрезвычайным ситуациям провело День открытых дверей для детей шехидов по случаю 1 июня – Международного дня защиты детей.

В пресс-службе министерства сообщили, что очередное подобное мероприятие было организовано в Академии МЧС. В нем приняли участие члены семей шехидов, ответственные сотрудники МЧС, местной исполнительной власти и соответствующих ведомств, представители общественности.

Сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания почтили память погибших за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Затем дети ознакомились с деятельностью Центра Гейдара Алиева в Академии, посетили конференц-зал, учебные кабинеты и библиотеку. Спасатели и пожарные рассказали детям о пожарно-спасательной технике и оборудовании, о работе спасателей, ответили на вопросы детей.

Мероприятие продолжилось показательными выступлениями спортсменов в Спортивно-оздоровительном клубе МЧС. В завершение детям были вручены подарки и сделаны памятные фотографии.

Дни открытых дверей по случаю Международного дня защиты детей также прошли в МЧС Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана и региональных центрах МЧС.

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