ХАМАС примет план Америки, но есть одно «но»

По информации его источников в ХАМАС, в движении будут настаивать на том, чтобы отпускать израильских заложников, удерживаемых в Газе, небольшими группами на протяжении 60 дней вместо того, чтобы освободить их в течение двух дней, как было оговорено ранее. Кроме того, ХАМАС, как ожидается, потребует от США «реальных гарантий» соблюдения Израилем будущего соглашения, поскольку текущее предложение Уиткоффа, по мнению движения, оставляет израильским властям «свободу действий в вопросах возобновления войны в Газе».

В то же время сообщается, что высокопоставленный представитель ХАМАС заявил телеканалу «Аль-Рисала», принадлежащему движению, что «после национальных консультаций ХАМАС представит сегодня документ с ответом на предложение, переданное… Уиткоффом относительно прекращения огня в секторе Газа».

Накануне президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, что ХАМАС и Израиль очень близки к соглашению о сделке по заложникам и прекращению огня в Газе.

План Уиткоффа, по версии Reuters, таков: предлагается 60-дневное прекращение огня и освобождение 28 израильских заложников, живых и мертвых (ранее говорилось о 10 живых и телах погибших), в первую неделю в обмен на освобождение 1236 палестинских заключенных (список пока не публикуется) и выдачу останков 180 убитых палестинцев). План США предусматривает, что ХАМАС освободит последних 30 из 58 оставшихся израильских заложников после того, как будет достигнуто соглашение с Израилем о постоянном прекращении огня. При этом Израиль должен дать обязательство о поэтапном выводе войск из сектора. Как только ХАМАС утвердит этот план, будет активизирована отправка в Газу гуманитарной помощи.