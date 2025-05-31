Краснознаменного аксакала Самедова арестовали

Как стало известно haqqin.az, Сабаильским районным судом в отношении Салеха Самедова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Напомним, в День Победы 9 мая в селе Сарыханлы Имишлинского района прошло мероприятие у мемориального комплекса, посвященного памяти погибших во Второй Мировой войне, был поднят флаг Советского Союза. Участники мероприятия, в том числе и Салех Самедов, надели георгиевские ленты.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. 13 мая Самедов был освобожден от должности председателя Имишлинского районного отделения Совета старейшин. В информации, опубликованной Советом старейшин, говорилось, что поведение Самедова нанесло ущерб репутации организации и грубо нарушило уставные требования. Самедов также был отстранен от членства в Совете старейшин Азербайджана.