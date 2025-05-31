Индия признала потерю самолетов в конфликте с Пакистаном

Индия «сменила тактику» после того, как понесла потери в воздухе в первый день конфликта с Пакистаном в начале мая, заявил Reuters начальник штаба обороны Индии генерал Анил Чаухан, не назвав числа потерянных самолетов.
Премьер Пакистана Шахбаз Шариф ранее говорил, что пакистанская армия сбила шесть индийских истребителей.
«Важно то, почему произошли эти потери, и что мы будем делать после этого. Мы изменили тактику, а 7, 8 и 10 мая направили больше самолетов, чтобы нанести удары по авиабазам в глубине Пакистана, и прорвали всю их противовоздушную оборону», — утверждал Чаухан в кулуарах форума по безопасности в Сингапуре.
Индия говорила, что ее ракеты и беспилотники нанесли удары по как минимум восьми пакистанским авиабазам по всей стране, в том числе по одной недалеко от Исламабада. Пакистан утверждал, что его потери были минимальными. Пакистанские военные также заявляли, что Индия перестала использовать свои истребители в конфликте после того, как понесла потери 7 мая.
10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что страны договорились о прекращении огня. На прошлой неделе Нью-Дели и Исламабад в рамках переговоров по нормализации отношений согласились к концу мая увести подкрепления, развернутые во время конфликта, на позиции мирного времени.