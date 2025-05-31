USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.2033
Подписаться на уведомления
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
Новость дня
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Индия признала потерю самолетов в конфликте с Пакистаном

15:17 1317

Индия «сменила тактику» после того, как понесла потери в воздухе в первый день конфликта с Пакистаном в начале мая, заявил Reuters начальник штаба обороны Индии генерал Анил Чаухан, не назвав числа потерянных самолетов.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф ранее говорил, что пакистанская армия сбила шесть индийских истребителей.

«Важно то, почему произошли эти потери, и что мы будем делать после этого. Мы изменили тактику, а 7, 8 и 10 мая направили больше самолетов, чтобы нанести удары по авиабазам в глубине Пакистана, и прорвали всю их противовоздушную оборону», — утверждал Чаухан в кулуарах форума по безопасности в Сингапуре.

Индия говорила, что ее ракеты и беспилотники нанесли удары по как минимум восьми пакистанским авиабазам по всей стране, в том числе по одной недалеко от Исламабада. Пакистан утверждал, что его потери были минимальными. Пакистанские военные также заявляли, что Индия перестала использовать свои истребители в конфликте после того, как понесла потери 7 мая.

10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что страны договорились о прекращении огня. На прошлой неделе Нью-Дели и Исламабад в рамках переговоров по нормализации отношений согласились к концу мая увести подкрепления, развернутые во время конфликта, на позиции мирного времени.

Краснознаменного аксакала Самедова арестовали
Краснознаменного аксакала Самедова арестовали
15:04 2679
В Стамбуле продолжаются массовые аресты
В Стамбуле продолжаются массовые аресты фото
13:53 2398
Влюбленная в небо, деньги и драму
Влюбленная в небо, деньги и драму светская хроника
15:57 943
Россия пошла в наступление в Сумах и Запорожье
Россия пошла в наступление в Сумах и Запорожье обновлено 15:23
15:23 7819
ХАМАС примет план Америки, но есть одно «но»
ХАМАС примет план Америки, но есть одно «но»
14:41 859
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
14:35 2069
Трамп тасует ТАСО
Трамп тасует ТАСО наш комментарий; все еще актуально
12:51 2026
Сукин сын другой эпохи
Сукин сын другой эпохи былое и думы
02:26 7368
Армянские правозащитники обвиняют Пашиняна
Армянские правозащитники обвиняют Пашиняна
12:26 2017
«Мрачные настроения» у союзников Украины
«Мрачные настроения» у союзников Украины
11:48 3307
«Без Сум, Харькова, Одессы…»: из Москвы звучат угрозы
«Без Сум, Харькова, Одессы…»: из Москвы звучат угрозы
10:57 3831

ЭТО ВАЖНО

Краснознаменного аксакала Самедова арестовали
Краснознаменного аксакала Самедова арестовали
15:04 2679
В Стамбуле продолжаются массовые аресты
В Стамбуле продолжаются массовые аресты фото
13:53 2398
Влюбленная в небо, деньги и драму
Влюбленная в небо, деньги и драму светская хроника
15:57 943
Россия пошла в наступление в Сумах и Запорожье
Россия пошла в наступление в Сумах и Запорожье обновлено 15:23
15:23 7819
ХАМАС примет план Америки, но есть одно «но»
ХАМАС примет план Америки, но есть одно «но»
14:41 859
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
14:35 2069
Трамп тасует ТАСО
Трамп тасует ТАСО наш комментарий; все еще актуально
12:51 2026
Сукин сын другой эпохи
Сукин сын другой эпохи былое и думы
02:26 7368
Армянские правозащитники обвиняют Пашиняна
Армянские правозащитники обвиняют Пашиняна
12:26 2017
«Мрачные настроения» у союзников Украины
«Мрачные настроения» у союзников Украины
11:48 3307
«Без Сум, Харькова, Одессы…»: из Москвы звучат угрозы
«Без Сум, Харькова, Одессы…»: из Москвы звучат угрозы
10:57 3831
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться