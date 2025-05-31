Индия признала потерю самолетов в конфликте с Пакистаном

Индия «сменила тактику» после того, как понесла потери в воздухе в первый день конфликта с Пакистаном в начале мая, заявил Reuters начальник штаба обороны Индии генерал Анил Чаухан, не назвав числа потерянных самолетов.

«Важно то, почему произошли эти потери, и что мы будем делать после этого. Мы изменили тактику, а 7, 8 и 10 мая направили больше самолетов, чтобы нанести удары по авиабазам в глубине Пакистана, и прорвали всю их противовоздушную оборону», — утверждал Чаухан в кулуарах форума по безопасности в Сингапуре.

Индия говорила, что ее ракеты и беспилотники нанесли удары по как минимум восьми пакистанским авиабазам по всей стране, в том числе по одной недалеко от Исламабада. Пакистан утверждал, что его потери были минимальными. Пакистанские военные также заявляли, что Индия перестала использовать свои истребители в конфликте после того, как понесла потери 7 мая.

10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что страны договорились о прекращении огня. На прошлой неделе Нью-Дели и Исламабад в рамках переговоров по нормализации отношений согласились к концу мая увести подкрепления, развернутые во время конфликта, на позиции мирного времени.