Восемь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

Восемь стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, договорились в субботу об увеличении добычи нефти в июле еще на 411 000 баррелей в сутки, следует из сообщения на сайте ОПЕК. Об этом информирует Reuters.

Такой же объем наращивания группа восьми стран ранее согласовала на май и июнь.

Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ назначена на 6 июля. Страны отметили в субботу сокращение мировых нефтяных запасов как показатель оздоровления рынка и благоприятные прогнозы развития экономики.

Таким образом, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Оман и Алжир вернут на рынок в апреле-июле около 1,4 миллиона баррелей в сутки нефти из общего объема добровольного сокращения в 2,2 миллиона баррелей в сутки, которое было осуществлено этими странами в 2023 году для стабилизации рынка.