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Влюбленная в небо, деньги и драму

светская хроника
Айдын Керимов, автор haqin.az
15:57 947

Лорен Санчес — одна из тех женщин, которых невозможно игнорировать. Бывшая телеведущая, предпринимательница, пилот вертолета и звезда глянцевых хроник, она ворвалась в глобальную элиту, когда стала избранницей Джеффа Безоса — основателя Amazon, космической компании Blue Origin и одного из самых богатых людей планеты.

Санчес родилась в Нью-Мексико, в мексикано-американской семье. Начинала карьеру на телевидении, вела новостные выпуски на канале Fox, занималась продюсированием. Но известность, принесшая ей по-настоящему громкое имя, пришла не с экранов, а с заголовков таблоидов. После того, как ее роман с Безосом стал достоянием общественности.

Санчес живет и радуется жизни на полную катушку

История их отношений вполне достойна голливудской экранизации. На тот момент оба были в браке — Безос с женой, которая на протяжении 25 лет поддерживала его путь с первых дней Amazon, она — с голливудским суперагентом. У каждого — дети, влиятельные друзья, любовь к авиации. В какой-то момент все это слилось в громкий роман, за которым следили буквально в прямом эфире. Результат — один из самых дорогих разводов в истории, обошедшийся Безосу в 38 миллиардов (!!) долларов, и статус самой обсуждаемой пары Америки.

С тех пор Санчес и Безос не сходят с первых полос. Они появляются на инаугурациях, фестивалях, премиях и гала-вечерах, путешествуют по миру и устраивают вечеринки, достойные сюжетов из «Великого Гэтсби». Предложение руки и сердца Безос сделал на борту суперъяхты за полмиллиарда долларов, а бриллиантовое кольцо за пять миллионов долларов вызвало у Санчес такую реакцию, что она «на мгновение потеряла сознание».

При этом сама Лорен Санчес не просто «жена миллиардера». Она летала в космос в составе короткой, но символичной женской миссии от Blue Origin, участвовала в разработке костюмов для полета, открыла продюсерскую компанию, пишет детскую книгу и активно ведёт светскую жизнь. У нее насыщенная биография, желание постоянно быть на виду и — бескомпромиссная вера в собственную исключительность.

Развод Безосу обошелся в 38 миллиардов (на фото Безос с экс-супругой Маккензи)

Но есть и обратная сторона этой блестящей медали. Несмотря на ресурсы, Санчес часто становится героиней обсуждений не только из-за своего громкого статуса, но и из-за эпатажа. За ней прочно закрепилась репутация женщины с весьма спорным вкусом — как в одежде, так и в эстетических решениях, за что израильская Yediot Ahronot даже назвала Санчес «бензопилой в мире моды». Ну а косметические процедуры так сильно изменили ее лицо, что породили в соцсетях немало сравнений с героями фильмов и мемов.

Кульминацией этих обсуждений стала инаугурация Дональда Трампа в 2025 году, куда Лорен пришла в белом костюме от Alexander McQueen, застегнутом на груди так, что выглядывающий из-под него бюстгальтер стал отдельным событием инаугурации, затмившим даже умопомрачительную шляпу Мелании Трамп. Фото с церемонии, на котором завороженный Марк Цукерберг смотрит в глубокое декольте Санчес, моментально стало вирусным. Интернет отреагировал моментально, а образ самой Лорен окончательно закрепился как знаковый. Пусть и в духе: «слишком много и слишком мало одновременно».

Её критикуют, пародируют, обсуждают. Но игнорировать Лорен невозможно. И несмотря на все обсуждения — от модных провалов до пластики, — Санчес уверенно остается на гребне волны. Она — живое доказательство того, что харизма и уверенность способны затмить отсутствие вкуса, стиля и даже здравого смысла.

Фото с церемонии инаугурации Трампа, на котором Цукерберг смотрит в глубокое декольте Санчес, моментально стало вирусным

В конце июня в Венеции состоится свадьба Безоса с Санчес, которая обещает стать главным светским событием 2025 года. В числе гостей — Опра Уинфри, Кэти Перри, Ким Кардашьян, Крис Дженнер, а по слухам, и Элтон Джон с Леди Гагой. Платье, как предполагается, будет таким же вызывающим, как и сама невеста. А что дальше — развод или «жили долго и счастливо» — предсказать сложно.

Ясно лишь одно: Лорен Санчес не боится ничего. Ни помидоров, ни насмешек, ни критики. Она живёт и радуется жизни на полную катушку. И это ее главный стиль.

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