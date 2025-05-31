МАГАТЭ обеспокоено действиями Ирана

Иран в течение нескольких месяцев продолжает увеличивать производство высокообогащенного урана.
Об этом говорится в закрытом докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), с которым ознакомилось AFP.
МАГАТЭ выразило «серьезную обеспокоенность» тем, что Тегеран увеличил запасы обогащенного до 60% урана.
Агентство обратило внимание на «неудовлетворительное» сотрудничество Ирана по вопросу своей ядерной программы. Специалисты МАГАТЭ также выяснили, что Иран занимался обогащением урана на территории трех объектов, которые находились под следствием, и не предоставлял ООН никаких сведений о своей деятельности.