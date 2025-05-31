USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.2033
Подписаться на уведомления
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
Новость дня
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

МАГАТЭ обеспокоено действиями Ирана

16:07 278

Иран в течение нескольких месяцев продолжает увеличивать производство высокообогащенного урана.

Об этом говорится в закрытом докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), с которым ознакомилось AFP.

МАГАТЭ выразило «серьезную обеспокоенность» тем, что Тегеран увеличил запасы обогащенного до 60% урана.

Агентство обратило внимание на «неудовлетворительное» сотрудничество Ирана по вопросу своей ядерной программы. Специалисты МАГАТЭ также выяснили, что Иран занимался обогащением урана на территории трех объектов, которые находились под следствием, и не предоставлял ООН никаких сведений о своей деятельности.

Краснознаменного аксакала Самедова арестовали
Краснознаменного аксакала Самедова арестовали
15:04 2685
В Стамбуле продолжаются массовые аресты
В Стамбуле продолжаются массовые аресты фото
13:53 2402
Влюбленная в небо, деньги и драму
Влюбленная в небо, деньги и драму светская хроника
15:57 950
Россия пошла в наступление в Сумах и Запорожье
Россия пошла в наступление в Сумах и Запорожье обновлено 15:23
15:23 7825
ХАМАС примет план Америки, но есть одно «но»
ХАМАС примет план Америки, но есть одно «но»
14:41 860
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
14:35 2069
Трамп тасует ТАСО
Трамп тасует ТАСО наш комментарий; все еще актуально
12:51 2028
Сукин сын другой эпохи
Сукин сын другой эпохи былое и думы
02:26 7368
Армянские правозащитники обвиняют Пашиняна
Армянские правозащитники обвиняют Пашиняна
12:26 2017
«Мрачные настроения» у союзников Украины
«Мрачные настроения» у союзников Украины
11:48 3307
«Без Сум, Харькова, Одессы…»: из Москвы звучат угрозы
«Без Сум, Харькова, Одессы…»: из Москвы звучат угрозы
10:57 3833

ЭТО ВАЖНО

Краснознаменного аксакала Самедова арестовали
Краснознаменного аксакала Самедова арестовали
15:04 2685
В Стамбуле продолжаются массовые аресты
В Стамбуле продолжаются массовые аресты фото
13:53 2402
Влюбленная в небо, деньги и драму
Влюбленная в небо, деньги и драму светская хроника
15:57 950
Россия пошла в наступление в Сумах и Запорожье
Россия пошла в наступление в Сумах и Запорожье обновлено 15:23
15:23 7825
ХАМАС примет план Америки, но есть одно «но»
ХАМАС примет план Америки, но есть одно «но»
14:41 860
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
mygov и TƏBİB предоставляют гражданам доступ к новым видам медицинской информации в цифровом формате
14:35 2069
Трамп тасует ТАСО
Трамп тасует ТАСО наш комментарий; все еще актуально
12:51 2028
Сукин сын другой эпохи
Сукин сын другой эпохи былое и думы
02:26 7368
Армянские правозащитники обвиняют Пашиняна
Армянские правозащитники обвиняют Пашиняна
12:26 2017
«Мрачные настроения» у союзников Украины
«Мрачные настроения» у союзников Украины
11:48 3307
«Без Сум, Харькова, Одессы…»: из Москвы звучат угрозы
«Без Сум, Харькова, Одессы…»: из Москвы звучат угрозы
10:57 3833
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться