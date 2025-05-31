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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
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Поставки Taurus Украине заблокированы

на радость России
16:19 718

Поставки немецких дальнобойных ракет Taurus Украине заблокированы министром финансов Германии Ларсом Клингбейлем, он представляет Социал-демократическую партию. Об этом сообщает Thе Guаrdian.

Тот самый Клингбейль

По данным издания, несмотря на громкие заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о «безграничной» военной помощи, планы по поставкам ракет Taurus Киеву, о которых он говорил в начале мая 2025 года, скорее всего, не будут осуществлены из-за позиции Клингбейля.

Министр финансов Германии выступил против выделения средств на ракеты из-за их высокой стоимости и длительного обучения украинских военных. При этом подготовка также занимает не менее шести месяцев и требует присутствия немецких инструкторов, что может быть воспринято Россией как прямое участие Германии в войне.

Отмечается, что вместо прямых поставок Германия предложила Украине совместное производство ракет. В конце мая 2025 года Мерц и президент Украины Владимир Зеленский договорились о выделении 5 млрд евро на этот проект, который к тому же должен стать новой формой военного сотрудничества.

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