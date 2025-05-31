В Баку проходит уникальный мастер-курс по сердечной недостаточности

Сердечная недостаточность — одна из самых серьезных проблем здравоохранения XXI века, и именно поэтому Баку стал площадкой для проведения международного мастер-курса, объединившего ведущих специалистов со всего мира. Мероприятие организовано при поддержке Европейского общества кардиологов (ESC), Zurich Heart House, а также Общества кардиологов Азербайджана (Azerbaijan Society of Cardiology).

В числе участников — профессора из Гарварда, Лондона, Цюриха, Абу-Даби, Кливлендской клиники, Италии, Сербии, Германии, Австрии и других стран. Они делятся последними научными данными, клиническими кейсами и подходами к лечению пациентов с сердечной недостаточностью — состоянием, которое ежегодно уносит миллионы жизней. Открыл курс председатель Общества кардиологов Азербайджана Ульви Мирзоев, который в своей речи подчеркнул: «Мы находимся в поворотном моменте истории здравоохранения. Если мы не инвестируем в науку, обучение и трансформацию клинической практики сегодня — завтра нам придется бороться с волной осложнений и потерянных жизней. Азербайджан — страна с большими амбициями и потенциалом, и мы уверенно идем к созданию системы, где качество превыше количества». На церемонии открытия также выступил профессор Томас Люшер, президент ESC — одно из самых авторитетных имен в мировой кардиологии. Его присутствие в Баку подчеркивает международное признание усилий Азербайджана в развитии кардиологической науки и практики.